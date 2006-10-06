نبايد فقط ايوانف را مقصر دانست/ دور شدن از مسابقات برون مرزي به وزنه برداري ايران لطمه مي زند

كوروش باقري وزنه بردارسابق تيم ملي كشورمان درگفتگو با خبرنگارمهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: به نظر نمي رسد مشكلات ساختار و زيرساخت هاي وزنه برداري نياز به بودجه بيشتري داشته باشد و در اين ميان اين سوال پيش مي آيد كه در اين دوسال اخير پولهايي كه وارد وزنه برداري شده چرا صرف اين امر نشده است.

وي درادامه گفت : دربحث پايه اي آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد مديريت در اين زمينه است كه بيش از همه بايد مد نظر قرار گيرد.

باقري خاطرنشان كرد: خوشبختانه از لحاظ وزنه بردار با توجه به محروميت اين 9 نفر در مضيقه نيستيم چرا كه وزنه برداران مدال آور زيادي پشت خط تيم ملي حضور دارند كه مي توانند از حيثيت وزنه برداري ايران در مسابقات آسيايي دفاع كنند.