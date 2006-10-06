نبايد فقط ايوانف را مقصر دانست/ دور شدن از مسابقات برون مرزي به وزنه برداري ايران لطمه مي زند

كوروش باقري وزنه بردارسابق تيم ملي كشورمان درگفتگو با خبرنگارمهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: به نظر نمي رسد مشكلات ساختار و زيرساخت هاي وزنه برداري نياز به بودجه بيشتري داشته باشد و در اين ميان اين سوال پيش مي آيد كه در اين دوسال اخير پولهايي كه وارد وزنه برداري شده چرا صرف اين امر نشده است.
وي درادامه گفت : دربحث پايه اي آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد مديريت در اين زمينه است كه بيش از همه بايد مد نظر قرار گيرد.
باقري خاطرنشان كرد: خوشبختانه از لحاظ وزنه بردار با توجه به محروميت اين 9 نفر در مضيقه نيستيم چرا كه وزنه برداران مدال آور زيادي پشت خط تيم ملي حضور دارند كه مي توانند از حيثيت وزنه برداري ايران در مسابقات آسيايي دفاع كنند.
وي مشكل پيش آمده را يك اتفاق ارزيابي كرد و گفت : نبايد ايوانف را مقصر اصلي اين موضوع دانست. من معتقدم كه مقصران ديگري نيز در اين موضوع دست داشته اند. ضمن اينكه ورزش ايران بايد خود را با سياستهاي آژانس مبارزه با دوپينگ هماهنگ كند تا پس از اين دچار چنين مشكلاتي نه در وزنه برداري و نه در هيچ ورزش نشويم.
