افزایش حجم مبادلات تجاری ترکیه و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، مقام های ارشد دو کشور ترکیه و امارات برای افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی با یکدیگر در سطح بالا به توافق رسیدند.

«سلطان بن سعید المنصوری»، وزیر اقتصاد امارات در دیدار با «محمت شمشک»، معاون نخست وزیر ترکیه که در چارچوب نهمین کمیته اقتصادی مشترک میان دو کشور در آنکارا انجام شد بر لزوم افزایش همکاری های اقتصادی میان دو طرف تاکید کردند.

«شمشک» گفت به رغم افزایش رشد ۱.۷ درصدی مبادلات تجاری جهانی، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ترکیه و امارات طی ۱۲ ماه گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ما در راستای افزایش حجم سرمایه گذاری های دوجانبه تلاش خواهیم کرد. ما همچنین خواستار افزایش همکاری در بخش های بانکداری و تجارت اسلامی هستیم.

معاون نخست وزیر ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد که محصولات غذایی تولید شده توسط کارخانه های کشورش که به روش حلال تهیه می شوند، بتوانند در راستای تقویت تجارت حلال، بدون موانع دست و پا گیر وارد بازار امارات شوند.

«المنصوری» نیز، توافق تجاری آزاد میان ترکیه و کشورهای خلیج فارس را عاملی برای افزایش توسعه منطقه ای دانست.

وی افزود: ثبات در منطقه برای ما نقشی کلیدی دارد. توسعه اقتصادی در کشورهای همسایه حیاتی است. قرارداد تجارت آزاد به انجام این مهم کمک خواهد کرد.