آزمايش جديد DNA پليس را در كشف پرونده هاي جنايت كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، پليس انگليس تكنيك جديدي از DNA را كه ممكن است به رمزگشايي نمونه هاي مرموز قبلي بينجامد، آزمايش مي كند.

اين روش توسط چهار نيروي پليس در شمال انگليس در حال اجراست و قرار است پس از گذراندن يك دوره سه ماهه آزمايشي در ديگر نقاط انگليس و ولز نيز آزمايش شود.

بنابر گزارش پايگاه اطلاع رساني "نيوساينتيست" ، اين تكنيك رايانه اي كه توسط سرويس علوم قانوني دولت انگليس (FSS) طراحي شده ، امكان آزمايش روي نمونه هاي مركب و با كيفيت ضعيف و كوچكي از DNA را كه از صحنه جنايت به دست آمده است ، فراهم مي سازد.

دانشمندان با استفاده از اين نرم افزار جديد كه "تقويت كننده DNA " نام دارد ، قادر خواهند بود 40 درصد نمونه هاي بيشتري از DNA را شناسايي كنند و در نهايت آمار كشفيات جرم را تا 15 درصد افزايش دهند. با اين نرم افزار امكان تفسير نمونه هاي پيچيده تري از DNA فراهم مي شود.

FSS ، اولين و بزرگ ترين پايگاه اطلاعات DNA در انگليس را تشكيل مي دهد. اين پايگاه بيش از 10 هزار نمونه DNA به دست آمده از صحنه هاي جنايت را در دست بررسي دارد.