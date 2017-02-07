امام خمینی(ره) شعار «ما نیز می توانیم» را در کشور ترویج داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر سه شنبه در هشتمین روز دهه فجر با حضور در گلزار شهدای شهرستان نهاوند به مقام شامخ شهدا، ادای احترام کرد.

همچنین با حضور استاندار همدان طرح ساماندهی و رفع نقاط حادثه خیز گردنه برزول با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان افتتاح شد.

مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی شهید حیدری نهاوند نیز با هزینه کرد یک میلیارد تومان توسط استاندار همدان افتتاح شد.

استاندار همدان در جشن انقلاب مردم نهاوند نیز حضور یافت و با بیان اینکه نهاوند از شهرهای ارزشمند، تاریخ دار و تاریخ ساز کشور است که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیاری داشت، گفت: قدم برداشتن در راه انقلاب در ایام پیش از انقلاب که آینده مشخص نبود، کار کوچکی نبود اما جوانان گروه ابوذر شهرستان نهاوند در این راه قدم گذاشتند.

نیکبخت با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، آورده های فراوانی داشته و دارد، گفت: آزادی، استقلال، دین محوری و حقوق بشر از اهداف و آورده های انقلاب است.

امروز در دنیا مردم ایران سربلندند

وی با بیان اینکه به برخی اهداف انقلاب رسیده ایم و برای برخی نیز باید تلاش بیشتری کنیم، گفت: امروز در دنیا مردم ایران سربلندند چراکه زمانی تصمیمات کشور ما را سفارتخانه بیگانگان اتخاذ و دیکته می کردند.

استاندار همدان بابیان اینکه مستشاران نظامی بیگانه باورشان این بود اگر کشور را ترک کنند ایران قادر به استفاده از تجهیزات نیز نخواهد بود تا چه رسد به اینکه تجهیزات بسازد اما انقلاب که شد «ما نیز می توانیم» را امام (ره) در کشور ترویج داد، گفت: آن زمان بود که دشمنان متوجه اشتباه خود شدند.

وی با بیان اینکه وحدت برای حفظ نظام، مرز و کیان کشور در دفاع مقدس در اوج بود، گفت: مکتب ما آزادگی را تعلیم می دهد و سرفرود آوردن در برابر دشمن را هیچ وقت نمی پذیرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور جدید و تازه به دوران رسیده آمریکا می گوید توافق هسته ای برای آمریکا ابلهانه و مایه شرمساری است اما کاری نمی تواند بکند زیرا کشورهای دیگر با آمریکا همراهی نخواهند کرد، گفت: تحریم ها خیلی ظالمانه بود اما به لطف خدا و همت مردم بیشتر خودکفا شدیم.

آثار خون شهدا و پشتیبانی مردم در مذاکرات به کمک آمد

استاندار همدان با تاکید براینکه دشمنان از این به بعد هم کاری نمی توانند بکنند، گفت: آثار خون شهدا و پشتیبانی مردم در مذاکرات به کمک آمد.

وی به جذب ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی طی شش ماهه اول امسال در کشور اشاره کرد گفت: به تازگی دونیروگاه ۷ مگاواتی افتتاح و یک نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی و ۳ نیروگاه ۷ مگاواتی نیز در همدان با سرمایه گذاری خارجی در همدان در حال انجام است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فیلم فاخری درباره گروه ابوذر نهاوند به دستور رئیس صدا و سیمای کشور ساخته می شود.

حسن بهرام نیا گفت: ساخت ۳۰ سد متوقف و اعتبار آنها حذف شده بود اما با پیگیری جدی، سد شهرستان نهاوند، در چرخه اجرایی قرار گرفت و سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.