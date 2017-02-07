وزیر نیرو مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب کشور را افتتاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت آب و فاضلاب بناب عصر سه شنبه گفت: به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو و استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان محلی روز پنج شنبه ۲۱ بهمن جاری تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بناب افتتاح و بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.

فرزین اسماعیلی افزود: تصفیه خانه فاضلاب بناب که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۵ شروع شده و روز پنج شنبه مورد بهره برداری قرار می گیرد با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال تکمیل شده است.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب بناب از مدرن ترین تصفیه خانه های فاضلاب کشور است که برای نخستین بار در شهرستان بناب به بهره برداری می رسد و این تصفیه خانه در دو مدول اجرایی طراحی شده که ظرفیت نهایی آن برای سال ۱۴۱۰ حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود.

به گفته مدیر شرکت آب و فاضلاب بناب، فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه از نوع یو اس پی اف است و مدول اول تصفیه خانه که در حال حاضر احداث شده ۲۱ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت ۸۵ هزار نفر است.

اسماعیلی همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با حضور وزیر نیرو و استاندار آذربایجان شرقی در شهرستان بناب ساختمان جدید شرکت آب و فاضلاب بناب نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی اذعان کرد: عملیات اجرایی این ساختمان با یک هزار و ۳۰۰ متر مربع زیربنا و در سه طبقه آغاز شده بود که روز پنج شنبه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر شرکت آب و فضلاب بناب گفت: برای تکمیل این طرح بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال از سوی شرکت آب و فاضلاب هزینه شده است.