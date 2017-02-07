  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور:

اعتبار پیش بینی شده احیای بافت فرسوده گچساران۱۲۰۰میلیارد ریال است

اعتبار پیش بینی شده احیای بافت فرسوده گچساران۱۲۰۰میلیارد ریال است

گچساران- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اعتبار پیش بینی شده برای طرح بافت فرسوده گچساران از طریق تسهیلات ارزان قیمت بانکی را یکهزارو۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از بافت فرسوده گچساران در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای بافت فرسوده گچساران پرداخت شده است.

تابش اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ خانوار گچسارانی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: مجموعه خانه های بافت فرسوده گچساران سه هزار واحد است.

تابش تصریح کرد: پروژه مقاوم سازی بافت های فرسوده گچساران از نیمه دوم سال ۹۴ و با پیگیری مسئولان آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض از طریق دولت بویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به واحدهای واجد شرایط پرداخت و در این رابطه هزینه شده است.

تابش بیان داشت: این میزان اعتبار برای آوار برداری و طراحی نقشه های ساختمانی و ... هزینه شده است.

وی افزود: همچنین مبلغ ۱۸۰میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض نیز در این راستا تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 3900444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها