اعتبار پیش بینی شده احیای بافت فرسوده گچساران۱۲۰۰میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از بافت فرسوده گچساران در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای بافت فرسوده گچساران پرداخت شده است.
تابش اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ خانوار گچسارانی پرداخت شده است.
وی بیان داشت: مجموعه خانه های بافت فرسوده گچساران سه هزار واحد است.
تابش تصریح کرد: پروژه مقاوم سازی بافت های فرسوده گچساران از نیمه دوم سال ۹۴ و با پیگیری مسئولان آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون ۳۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض از طریق دولت بویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به واحدهای واجد شرایط پرداخت و در این رابطه هزینه شده است.
تابش بیان داشت: این میزان اعتبار برای آوار برداری و طراحی نقشه های ساختمانی و ... هزینه شده است.
وی افزود: همچنین مبلغ ۱۸۰میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض نیز در این راستا تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.
