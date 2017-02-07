رشته خوشنویسی در دانشگاه بین المللی قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نائینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن جلسات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گفت: در حال حاضر با داشتن ۲۹۱ نفرعضو هیئت علمی تعداد ۸۱۶۴ دانشجو در ۱۶۴ رشته دراین دانشگاه تحصیل می کنند که ۵۲ درصد آن را بانوان و ۴۸ درصد را مردان تشکیل می دهند.

وی گفت: ۲۵۷۷ دانشجوی این دانشگاه بومی و ۵۵۸۷ دانشجو غیر بومی بودند که این تناسب امروز به شرایطی رسیده که فقط ۲.۵ درصد دانشجویان غیر بومی هستند.

نائینی بیان کرد: در بخش بین الملل نیز در حال حاضر ۱۰۸۳ دانشجوی خارجی از ۲۲ کشور جهان در رشته های علوم اجتماعی، حقوق، فنی، عمران، مکانیک در این دانشگاه تحصیل می کنند.

چشم انداز دانشگاه ارتقاء کیفی تحصیل است

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با اشاره به چشم انداز دانشگاه در افق ۱۴۰۴ هم گفت: در برنامه چشم انداز دانشگاه به جای افزایش رشته ودانشجو به دنبال کیفی سازی فعالیتهای تحصیلی هستیم و پژوهشهای کاربردی را تقویت خواهیم کرد.

وی بیان کرد: باید دانشگاه بتواند نیازهای استان و هر منطقه را برطرف کند لذا در ادامه کار درصددیم رشته هایی را تاسیس کنیم که کاربردی باشد و نیازهای منطقه را پاسخ دهد.

نائینی اظهارداشت: استان قزوین منطقه ای کشاورزی و صنعتی است و ما نیز در توسعه فعالیتهابرای تامین نیازهای محلی نسبت به ایجاد دانشگاه های کاربردی اقدام کردیم و از سال ۹۳ دانشکده کشاورزی در دانشگاه مستقل شد که می تواند زیرشاخه های انگور و کشمش را در آینده راه اندازی کند.

رشته خوشنویسی در مقطع کارشناسی راه اندازی می شود

وی بیان کرد: قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی کشور شناخته شده و ضرورت ایجادرشته هایی مرتبط احساس می شد که در این راستا از سال اینده رشته خوشنویسی را در این دانشگاه راه اندازی خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اضافه کرد: راه اندازی این رشته مقدمه ایجاد دانشکده هنر در دانشگاه است که این مسیر نیز در استان هموار شده است.

نائینی ارتباط دانشگاه و صنعت و سایر بخش ها را دو سویه دانست و یادآورشد: اگر انتظار داشته باشیم دانشگاه دنبال صنعت بیفتد و طرح و ایده بدهد و آنها هم براحتی قبول کنند و یا ما منتظر باشیم تا دانشگاهیان بیایند و ایده بدهند به نتیجه نمی رسیم بلکه موفقیت در یک تعامل دوسویه محقق می شود و دانشگاه و صنعت از منافع آن برخوردار خواهند شد.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تصریح کرد:در حوزه پژوهشی و تحقیقاتی کارهای خوبی در دانشگاه صورت گرفته و در مقالات ISI رشد خوبی داشتیم و در سه سال گذشته با ارائه ۲۵۵ مقاله علمی و ۱۵۵ مقاله ISI جایگاه خود را بهبود بخشیدیم.

وی اضافه کرد: مقالات پژوهشی نیز از ۲۱۰ مورد به ۲۲۵ فقره رسید و رشد هفت درصدی بیانگر کارهای خوب انجام شده در این حوزه است.

نائینی گفت: مقالات مشترک با پژوهشگاه های خارجی با ۱۹ درصد رشد مواجه بوده و تولید محصولات دانش بنیان نیز از دو مورد به ۱۱ مورد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: رتبه دانشگاه در میان ۱۲۸ واحد دانشگاهی و علمی در رده ۳۲ است که باید آن را ارتقاء بخشیم.

۲۵ میلیارد تومان طرح عمرانی و توسعه در حال اجراست

نائینی تصریح کرد: با توسعه فعالیتهای علمی و فضاهای آموزشی طرح های متعددی را آغاز کردیم و در حال حاضر دانشکده معماری با شش هزار مترمربع زیربنا، دانشکده علوم تحقیقات با ۵ هزار مترمربع زیربنا، سلف ویژه کارکنان با ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا در دست اجراست که در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۵۰۰ مترمربع فضای مراکز رشد در دست ساخت است که با تکمیل آنها فضای بیشتری برای استقرار و فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم خواهد شد.

به گفته نائینی در اجرای طرح های عمرانی و توسعه دانشگاه ۲۵ میلیارد تومان هزینه می شود.

نائینی بیان کرد:فضای آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بالغ بر ۴۲ هزارو ۶۷۰ مترمربع و کمک آموزشی بیش از ۶ هزار و ۶۷۷ مترمربع است و فضای خوابگاهی بالغ بر ۲۹ هزار و ۵۷۰ مترمربع است.

وی اظهارداشت: در این دانشگاه همچنین ۲۱ هزار و ۱۳۳ متر فضای رفاهی، ۴ هزار و ۵۷۰ مترمربع فضای فرهنگی، ۴ هزار و ۵۴۰ مترمربع فضای ورزشی، ۳ هزار و ۵۹۰ مترمربع فضای اداری و ۱۵۰۰ مترمربع فضای پژوهشی ایجاد شده است.

۵۵۰ دانشجو در رشته های شبانه تحصیل می کنند

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین یادآورشد:دررشته های شبانه دانشگاه در حال حاضر ۵۵۰ دانشجو تحصیل می کنند.

وی با اشاره به درآمدزایی دانشگاه هم گفت: در سال گذشته با فعالیتهای مختلف بیش از ۸ میلیارد تومان درآمد داشتیم و امسال پیش بینی می کنیم این میزان به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که این درآمدها در امور عمرانی و رفاهی و تحصیلی دانشگاه هزینه می شود.

نائینی در خصوص اعتبارات سالانه دانشگاه هم گفت: در سه سال گذشته شاهد افزایش بودجه های دانشگاه بودیم و از بودجه ۳۲ میلیارد تومانی جاری در سال ۹۲ این اعتبارات به ۶۰ میلیارد تومان رسیده که شاهد رشد ۶۴ درصد آن هستیم.

وی بیان کرد: بودجه عمرانی دانشگاه هم از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با ۱۲۳ درصد رشد به ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده که البته هنوز هم جوابگوی نیازها نیست.

فعالیتهای فرهنگی را جدی گرفته ایم

نائینی گفت: در این دانشگاه فعالیتهای فرهنگی جدی گرفته شده و با برگزاری نشست های علمی، کرسی آزاد اندیشی، مناظره به تشکل های سیاسی و فرهنگی هم اجازه فعالیت داده ایم و جامعه اسلامی، بسیج و انجمن اسلامی هم فعال شده اند و به ۹۵ درصد درخواستها جواب مثبت داده ایم.

وی بیان کرد: هر تشکلی که در چارچوب قانون فعالیت کند مجوز می دهیم اما از توهین و تهمت از سوی هر نهادی که باشد جلوگیری می کنیم تا فضای گفتمانی شکل بگیرد.

نائینی گفت: برگزاری اردوهای علمی، زیارتی، طرح رضوی و جشنواره برکت و مسابقات قرآنی از دیگر برنامه های حوزه فرهنگی است.

وی اضافه کرد: کتابخانه دانشگاه هم ۲۸۰ هزار جلد انواع کتب مورد نیاز دانشجویان را دارد اما به سمت توسعه فضای مجازی حرکت می کنیم.

ترویج موسیقی را در دانشگاه جایز نمی دانیم

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در خصوص برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه هم گفت: برگزاری موسیقی سنتی هیچ ایرادی ندارد البته باید همه شئونات رعایت شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد اما چون مهمترین رسالت ما علمی و پژوهشی است لذا ترویج موسیقی را جایز نمی دانیم.

با بحث سیاسی موافقیم/ اجازه توهین و تهمت به سخنرانان نمی دهیم

نائینی گفت:درفضای دانشگاه با بحث های سیاسی بارعایت آداب گفتمان و ادب و انتقاد موافقم اما اجازه نمی دهیم سخنرانانی که دعوت میشوند با هر دیدگاه سیاسی که دارند به دولت و یا اشخاص دیگر توهین کنند و تهمت بزنند.

وی اضافه کرد: دانشجو همیشه پرسشگر است و باید در این مراکز سوال خود را آزادانه مطرح کرده و پاسخ بگیرند و ما این فضا را بخوبی مهیا کرده ایم.

پیوستن به کنسرسیوم های اروپایی را پیگیری می کنیم

نائینی در ادامه این گفتگوی خبری اظهارداشت: پیوستن به کنسرسیوم های جدید اروپایی را در دستور کار قرار داده ایم و با سازمان فرهنگ و ارتباطات روابط خوبی داریم و ارتباط با دانشگاههای جهان را نیز در اولویت قرار داده ایم و آنرا اجرایی کرده ایم.

وی در خصوص واگذاری زمین برای ساخت بیمارستان یک هزارتختخوابی اظهارداشت: رویکرد دانشگاه همکاری و همراهی با همه ارگانها و مدیران است و هر جا لازم باشد کمک می کنیم و در این خصوص هم با تایید هیئت امنا آمادگی داریم زمین مورد نیاز را تامین کنیم تا این خدمت ماندگار در استان عملیاتی شود.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی تصریح کرد: از مجموع ۳۰۰ هکتار زمینهای خود حدود ۵۰ هکتار در اختیار مجریان طرح چشمه نور قرار داده ایم و ۳۰ هکتار هم به پارک علم و فنآوری تخصیص یافته و ۱۲ هکتار هم در طرح پرتو دهی واگذار می شود و از ۲۰۰ هکتار باقیمانده آمادگی داریم برای ساخت بیمارستان همکاری کنیم.

نائینی اظهارداشت:درمراکز رشد در سال ۹۲ تعداد دو ایده به محصول تبدیل شد که با حمایت انجام شده این تعداد به ۱۱ محصول تبدیل شده است.

وی بیان کرد:راه اندازی آزمایشگاه مرکزی برای حمایت از پایان نامه ها، ایجاد آزمایشگاه تخصصی «آپا» در حوزه آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای و راه اندازی مرکز ابر رایانه از دیگر برنامه های در دست اجراست.