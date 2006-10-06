اساتيد براي درآمد بيشتر حضور در اتاق عمل را به دانشگاه ترجيح مي دهند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، رضا شيرآلي محمد پور - دبير سابق شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران روز گذشته در نشست دانشجويي الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم در خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: "قرار گرفتن آموزش پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت در راستاي ايجاد امكان براي گسترده تر شدن آموزش پزشكي با هدف توليد انبوه پزشك صورت گرفته است اما هيچ گاه يك كار كارشناسي صورت نگرفته است كه آيا مي توان در محيطي كه گنجايش آموزش 100 نفر را دارد 400 نفر را پوشش داد؟! توسعه خلق الساعه و غير كارشناسي دانشگاه هاي علوم پزشكي با قرارگيري آموزش پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت محقق شد و توليد انبوه پزشك و تجميع فضاهاي آموزشي و درماني به دست آمد. بايد جستجو كرد كه آيا اساسا دستاوردهاي فعلي را مي توان به عنوان اهداف درستي براي سياستگذاران پيشين دانست؟!"

وي اضاف كرد: "پژوهش در اولويت آخر وزارت بهداشت قرار دارد و بعد از ارائه خدمات بهداشتي و درماني قرار مي گيرد. به عنوان مثال استاد دانشگاه علوم پزشكي مدعي است زماني كه براي يك جراحي مي گذارد صدها برابر بيشتر از وقتي كه با دانشجو صرف مي كند درآمدزايي دارد، پس فعاليت در بيمارستان هاي دولتي يا خصوصي را بر كار در دانشگاه و دانشجو ترجيح مي دهد. بنابراين بايد نهاد متولي آموزش پزشكي و پژوهش اين حوزه از جايي كه سياستگذاري بهداشتي جامعه را انجام مي دهد، جدا باشد."

فعال صنفي دانشگاه علوم پزشكي تهران تأكيد كرد: "بايد فارغ از تعصبات شغلي در خصوص وزارتخانه متبوع دانشگاه هاي علوم پزشكي تصميم گيري شود. وزير علوم در بخش قابل توجهي از طول عمر اين وزارتخانه در دهه اخير يك پزشك بوده است بنابراين امور مديريتي به حوزه تخصصي هيچ ربطي ندارد. تعصبي نسبت به پزشك بودن وزيري كه مي خواهد مسئوليت آموزش پزشكي را داشته باشد يك امر انحرافي است چرا كه اگر اين فرضيه ناصحيح به قانون تبديل شود آنگاه دندانپزشكان يا داردسازان نيز اعلام مي كنند كه وزير بهداشت بايد دندانپزشك يا داروساز باشد!"

رضا شيرآلي افزود: "دانشگاه است كه پزشك تربيت مي كند نه وزارت بهداشت و نه وزارت علوم؛ عناويني همچون وزارت علوم يا وزارت بهداشت در كشورهاي ديگر چندان جايگاه رفيعي ندارند و نهاد دانشگاه است كه حرف اصلي را مي زند و دولت صرفا داراي يك نقش ستادي و نظارتي در برخي ابعاد است."

وي با نقد از عدم انتشار كارهاي كارشناسي صورت گرفته در خصوص الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم گفت: "شنيده ها حاكي از اين است كه در خصوص الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم كار كارشناسي زيادي صورت گرفته است اما اين كارهاي كارشناسي هيچ گاه منتشر نشده است. الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم در قالب چند هفته بحث در كميسيون آموزش و تحقيقات يا بهداشت مجلس شوراي اسلامي و تصويب طرح در صحن علني مجلس امكان پذير نيست و ابتدا بايد ارزيابي كرد كه آيا زير ساخت هاي لازم براي الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم فراهم است."

دبير سابق شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در خاتمه نشست دانشجويي پيوستن آموزش پزشكي به وزارت علوم، اظهار داشت: "عموم دانشجويان در خصوص جدا شدن آموزش پزشكي از وزارت بهداشت و پيوستن آن به وزارت علوم نظر خاصي ندارند و هيچ گونه تفاوتي را در زمينه انتقال وزارتخانه مرجع احساس نمي كنند چرا كه عموما در روند تصميم گيري ها و سيستگذاري هايي كه در سرنوشتشان موثر است دخالتي ندارند. پيوستن آموزش پزشكي به وزارت علوم بايد در سطح وزارت بهداشت و مجلس بحث شود تا شوراي صنفي با جلب نظر كارشناسان و بر طبق جميع نظرات اعلام موضع كند."