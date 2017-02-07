میزان بدهی شهرداری دهلران مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سموری امروز در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید دهلران اظهار داشت: اولین کاری که باید در دستور کار شهردار جدید قرار بگیرد میزان دقیق بدهی های شهرداری دهلران به افراد حقیقی و حقوقی است.

وی بیان داشت: چند نفری که سکان شهرداری را عهده دار بودند با اختیارات کامل شهرداری را اداره کردند و هیچ یک از اعضای شواری شهر در امورات آنها دخالت نکردند.

وی با بیان اینکه شورای چهارم معروف به شواری فضای سبز هستند، اظهار داشت: در سال گذشته ۱۶ هزار درخت توسط شهرداری بین شهرواندان توزیع شده که نشان از توجه شهرداری وشورا به فضای سبز است.

شهرداری فاقد درآمد باید تعطیل شوند

یکی دیگر از اعضای شورای شهر دهلران بیان داشت: برابر قانون سازمان شهردارها هر شهرداری که نتواند حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کند باید تعطیل شوند.

حسن مرادری گفت: عمده ترین مشکل شهرداری دهلران کمبود منابع مالی است.

وی بیان داشت: شهرداری دهلران ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد این در حالی است که هر ماه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان هزینه می کند.

مرادی افزود: متاسفانه اعتبارات که استانداری و فرمانداری تخصیص می دهند محقق نمی شوند به طوری که چک ۱۰۰ هزارتومانی شهرداری دهلران هم فرم می خورد.

وی بیان داشت: دو هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر در منازل غیر مجاز زندگی می کنند بدون پرداخت یک ریال عوارض به شهرداری ولی در عوض شهرداری باید به آنها خدمات ارائه دهد .

۲هزار واحد غیر مجازدر سطح شهر دهلران ساخته شده است

سرپرست سابق شهرداری دهلران با انتقاد شدید از صحبت های فرماندار دهلران گفت: در سطح شهر دهلران به اندازه کافی پارک وفضای سبز موجود است.

بابک یونسی افزود: نبود اعتبارات و عدم کمک به شهرداری سبب شده که مشکلاتی برای شهرداری به وجود بیاید.

وی اظهار داشت: در مدتی که سرپرستی شهرداری را بر عهده داشتم با توام توان امورات شهری و مشکلات را پیگیری کردم ولی وسعت و از طرفی عدم توان مالی سبب شد که نتوانیم خدمات مناسبی به شهروندان ارائه دهیم.

یونسی افزود: متاسفانه در سطح شهری که دو هزار واحد غیرمجاز ساخته شده و این خانوارها بدون هیچ گونه پرداخت عوارض به شهرداری خدمات ارائه می شود.

وی خطاب به فرماندار دهلران گفت: نباید خدمات شوار و شهرداری را زیر سئوال ببرید و به اندازه کافی فضای سبز و پارک در سطح شهر موجود است.

شورای شهر وشهرداری مورد حجمه قرار گرفته اند

عضو جدید شورای شهر دهلران نیز گفت: مسئولان نباید خدمات ارائه شده را نایده گیرند.

جواد نیک بخت اظهار داشت: متاسفانه شورای شهر و شهرداری مورد حجمه قرار گرفتند و باید در نمازجمعه خدمات شورا توسط مسئولان گفته شود.

وی بیان داشت: دولت باید به شهرداری های کوچک ردیف بوجه دهد و با بودجه های قطره چکانی شهرداری های کوچک نمی تواند خدمات مناسبی ارائه دهد.

در پایان عیسی رضایی با حکم استاندار ایلام به عنوان شهردار جدید دهلران معرفی شد.