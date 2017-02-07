بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان هاجر شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مراقبت ویژه نوزادان، بخش مادران پر خطر و بخش رادیولوژی بیمارستان هاجر شهرکرد بعد ازظهر سه شنبه با حضور قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور افتتاح شد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: توسعه تجهیزات درمانی و توسعه مراکز درمانی در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف دولت به شمار می رود.

گودرز امیری عنوان کرد: توسعه بیمارستان هاجر شهرکرد از مهمترین اقدامات دولت در این استان به شمار می رود و اعتبارات بسیاری خوبی برای این پروژه اختصاص داده شده است.

وی عنوان کرد: بیمارستان های کوهرنگ و مالخلیفه نیز در این استان به بهره برداری می رسند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دولت در راستای تکمیل و توسعه بیمارستان ها، ۱۲۰ میلیارد ریال برای بیمارستان لردگان و ۱۲۰ میلیارد ریال برای بیمارستان چلگرد اختصاص داده است.

رئیس بیمارستان هاجر شهرکرد نیز با اشاره به به بهره برداری ازبخش مراقبت نوزادان، بخش مادران پر خطر و بخش رادیولوژی بیمارستان هاجر شهرکرد، اظهار داشت: این بیمارستان در حال حاضر یکی از مجهز ترین بیمارستان های منطقه است.

بهرام خرم تاکید کرد: بخش مراقبت نوزادان دارای ۲۶ تخت مجهز است.

وی تاکید کرد: برای تجهیز این بخش ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.