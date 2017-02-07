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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

معاون تعاونی بنیاد شهید خوزستان:

سقف تسهیلات ازدواج فرزندان شهدا و جانبازان دو برابر است

سقف تسهیلات ازدواج فرزندان شهدا و جانبازان دو برابر است

اهواز - معاون تعاونی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان از دو برابر بودن سقف تسهیلات ازدواج فرزندان شهدا و جانبازان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد سید معصومی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ نفر از جانبازان استان استخدام شده اند، گفت: ۲۵ درصد از استخدامهای دولتی سهمیه جانبازان است که این امر امسال در خوزستان محقق شده است.

سید معصومی افزود: در مورد مشاغل خانگی خانواده های تحت پوشش بنیاد، ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده که این رقم در مورد اعتبار داخلی سه میلیارد تومان بوده که جذب و توزیع شده است.

وی بیان کرد: طبق قراردادی که با یکی از بانک های عامل منعقد شده، جانبازان می توانند تا سقف دو و نیم برابر وام دریافت کنند.

سید معصومی عنوان کرد: در مورد تسهیلات و هدایای ازدواج فرزندان شهدا و جانبازان نیز سقف تسهیلات برای این افراد تا دو برابر اعلام شده و هر کدام از فرزندان شهدا و جانبازان ۲۴ ساعت پس از ثبت نام در سامانه، اسمشان از طریق بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات ازدواج تا سقف دو برابر اعلام می شود.

کد مطلب 3900494

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