عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی ملارد در کرج دستگیر شد

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش مأموران پلیس آگاهی البرز و همکاری مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران، عامل شهادت مأمور نیروی انتظامی در شهرستان ملارد ۲۴ ساعت پس از حادثه دستگیر شد.

وی گفت: گروهان یکم علی احمدی‌نژاد یکی از مأموران کلانتری شهرستان ملارد که در ساعت ۱۱ صبح دیروز در حین مأموریت مورد اصابت گلوله یک راننده فراری قرار گرفت، به شهادت رسید.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ادامه داد: روز گذشته مأموران گشت کلانتری ملارد در حال گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود، به یک دستگاه سواری مشکی مظنون شده و جهت بررسی موضوع، دستور ایست صادر کردند. راننده خودرو پس از توقف در کنار حاشیه اتوبان، در حالی که مأموران به آنها نزدیک می‌شدند، ناگهان با بیرون آوردن یک قبضه سلاح کمری، اقدام به شلیک به سمت هر دو مأمور کرد.

سردار کامرانی صالح افزود: طی این درگیری، سرباز نیروی انتظامی از ناحیه پا مجروح و مأمور کادر کلانتری که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، بلافاصله به بیمارستان منتقل شد؛ ولی به علت شدت جراحات وارده، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با بیان اینکه سرنشینان خودرو پس از حادثه متواری شدند، گفت: بلافاصله شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار مأموران قرار گرفت، تا اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی مأموران مشخص شد که نامبرده به خرمدشت کرج متواری شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز تصریح کرد: با ردزنی اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی استان البرز و همکاری مأموران پلیس آگاهی ویژه غرب استان تهران، متهم در داخل منزل یکی از بستگان در خرمدشت کرج دستگیر شد.