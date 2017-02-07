تساوی تیم های پیشکسوتان پرسپولیس تهران و منتخب شهدای چوار ۶۵

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازی امروز به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران زمین فوتبال چوار در استادیوم تختی شهر ایلام با حضور پر شور تماشاگران برگزار شد.

در این دیدار ابتدا فرشاد پیوس از روی نقطه پنالتی تیم پیشکسوتان پرسپولیس را پیش انداخت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم تیم شهدای چوار بازی را در دست گرفت و خیلی زود با گل های حسین زارعی و علی قیطاسی با دو گل پیش افتاد،اما در ادامه اسماعیل هلالی با یک گل زیبا بازی را به تساوی کشاند تا این بازی با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان برسد.

در این دیدار ماهان پیوس فرزند فرشاد پیوس هم برای دقایقی به بازی گرفته شد.

تیم پیشکسوتان پرسپولیس تهران در این دیدار با ترکیب سید ضیاء عربشاهی، بهروز سلطانی، مجتبی محرمی، ناصر محمدخانی، مرتضی فنونی زاده، فرشاد پیوس، مرتضی کرمانی مقدم، محسن عاشوری، مهرداد میناوند، نیما نکیسا، بهروز رهبری فرد، بهنام طاهرزاده، بهنام ابوالقاسم پور، اسماعیل حلالی، محمدرضا مهدوی و رضا جباری به سر مربیگری حمید جاسمیان، مربیگری عباس کارگر و سرپرستی رضا ریاضتی به میدان رفت.

اعضای تیم فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس تهران تا ساعتی دیگر در مراسم یادواره شهدای زمین فوتبال چوار که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در هتل زاگرس برگزار می شود، شرکت می کنند.