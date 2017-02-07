برخورد قاطعانه با مدیران قانون شکن در قم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی غروب سه‌شنبه در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با نخبگان و نهادهای مدنی حامی محیط زیست استان قم که در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، به مدیریت در حل مشکلات زیست محیطی اشاره کرد و گفت: باید با همکاری یکدیگر برای حل این مشکلات چاره اندیشی کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در خصوص توزیع بنزین یورو چهار در قم افزود: با توجه به اینکه بنزین پتروشیمی حذف می‌شود، بنزین یور ۴ و ۵ جایگزین آن خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک پالایشگاه ستاره خلیج فارس کل بنزین یورو ۴ کشور را تأمین می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه رسیدگی به تخلف مدیران دستگاه‌های اجرایی از مسؤلیت‌های ما است، ابراز داشت: درب اتاق ما به روی همه باز است و آمادگی کامل خود را همانند گذشته برای مقابله با مدیران قانون شکن اعلام می‌داریم و با قاطعیت با آنها برخورد خواهیم کرد.