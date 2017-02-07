برای حفظ محیط زیست باید فرهنگ دین و معرفت نفس در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار آیت الله العظمی جوادی آملی ضمن تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی، رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسیلت گفت.

وی در ادامه اظهار داشت: دو غده در تفکر غرب وجود دارد و آنچه غرب را گرفتار کرده همین دو غده است؛ یکی انکار معاد و دیگری انکار تجرد روح.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: متأسفانه غرب با وجود تحمیل کردن جنگ جهانی اول و دوم بر جهان، هنوز بیدار نشده و اکنون نیز جنگ های نیابتی را به راه انداخته است، چرا که آنها بشر را همین می‌دانند که در تالار تشریح خلاصه می‌شود و مرگ را پایان خط می‌دانند، در حالی که جامعه جهانی را با این تفکر باطل، نمی‌توان اصلاح و اداره کرد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا بیان داشت: امیدواریم رئیس جمهور فعلی آمریکا بر سر عقل بیاید و عاقلانه سخن بگوید و خود را به زحمت نیندازد!

وی با بیان اینکه اگر حرف انبیاء را باور کنیم که ابدی هستیم، شرافت خود را ارزان نخواهیم فروخت، ابراز داشت: این نظام اسلامی که به برکت خون شهدا و تلاش‌های امام راحل(ره) و ایثارگری ایثارگران به ثمر رسید، حرف قرآن را زنده کرد؛ قرآن می‌گوید انسان مرگ را می‌میراند، نه اینکه بمیرد، در فرهنگ دین، انسان ثابت است و نه ساکن؛ لذا اگر ما این حرف انبیاء را بفهمیم و باور کنیم که ابدی هستیم، شرافت، کرامت و انسانیت خود را ارزان نخواهیم فروخت.

این مفسر قرآن کریم به دیدگاه قرآن در خصوص انسان اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن جایی که از علم، فهم، ادب و امانت سخن می‌گوید نام انسان را در کنار نام فرشتگان ذکر می‌کند و در جایی که حرف از خوردن است، نام انسان را در کنار نام حیوانات می‌آورد؛ درک این معارف قرآنی، انسان را متوجه جایگاه خود می‌کند و او را به او می‌شناساند؛ بیماری‌هایی مانند اختلاس، بی آبرو کردن دیگران، حقوق های نجومی و غرور که جامعه را تکه تکه می‌کنند، ریشه در همین نکته دارند که انسان خود را نشناخته است.

وی با اشاره به رابطه انسان و محیط زیست، بیان داشت: این انسان است که فضا و محیط پیرامون خود را می‌سازد، ما وقتی حرمت محیط زیست را رعایت خواهیم کرد که نخست حرمت بدن خود را حفظ کنیم، انسان وقتی انسانیت خود را نشناسد هرگز نمی‌تواند حرمت محیط زیست را رعایت کند.

آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که برای حفظ محیط زیست، باید فرهنگ دین و معرفت نفس در جامعه ترویج شود، گفت: زمین و آسمان از انسان جدا نیست، ما به هم وابسته‌ایم، شما اگر به آسمان و زمین بدکنید، زمین و آسمان نیز به شما بد خواهد کرد.

وی افزود: ما سخن خدا را باور نکردیم در حالی که خداوندی که خالق زمین و آسمان و دریا است به ما فرمود از این طبیعت چگونه استفاد کنیم، لذا باید فرهنگ دین و معرفت نفس در جامعه بیش از گذشته ترویج شود، آنگاه دیگر لازم نیست به انسانی که خود را شناخته است بگوییم در جایی زباله نریزد و یا طبیعت را حفظ کند، چون او ابتدا برای خود احترام قائل است و بعد برای دیگر مخلوقات خدا.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: تغذیه مناسب و خودداری از اسراف، گام بلندی در حفظ محیط زیست است؛ انسانی که بی‌رویه می‌خورد و اسراف می‌کند، نمی‌تواند زمین و محیط زیست را حفظ کند.

در پایان این دیدار معصومه ابتکار، به رسم یادبود، تابلویی از یک غزال زیبای ایرانی را تقدیم آیت الله جوادی آملی کرد.