به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسینی صدرآبادی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های صنعتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بستر حمایت از سرمایه گذاری در کشور باید فراهم شود تا زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم شود، اظهار داشت: دولت با جدیت به دنبال فراهم آوردن بستر حمایت از سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: مشکل بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروز است که باید در مسیر حل این مشکل تلاش کرد.

وی بیان کرد: حمایت بخش خصوصی و فراهم آوردن زیرساخت ها برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال امری ضروری است.

قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: باید برای حل مشکل بیکاری بخش خصوصی را حمایت کنیم و زمینه را برای برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی تواند مشکل بیکاری را حل کند.

قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: توسعه زیرساخت ها از مهمترین اقدامات دولت برای افزایش سرمایه گذاری به شمار می رود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.

ایرج حسینی صدرآبادی گفت: حمایت مجلس برای کاهش قوانین مزاحم کسب و کار از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود.