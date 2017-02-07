به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابع رسانه‌ای از فرآیند تخلیه گروهی چند کاخ پادشاهی در ریاض و تعدادی از شهرهای سعودی از ترس موشک‌های دوربرد یمنی خبر دادند.

برخی رسانه‌ها به نقل از منابع مطلع اعلام کردند حاکمان سعودی تعدادی از کاخ‌ها را در ریاض تخلیه و خانواده هایشان را به مناطق دیگری که اعلام نشده منتقل کردند.

این منابع تاکید کردند که تخلیۀ کاخ‌ها بعد از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک توسط واحد موشکی یمن بود که یک پایگاه نظامی در المزاحمیه در غرب ریاض را با دقت بالا هدف قرار داد.

گفتنی است سعودی‌ها هیچ اظهارنظر رسمی دربارۀ فرآیند تخلیۀ این کاخ‌ها نکرده‌اند.