نمایش کمدی «مهمان بی دماغ» در تبریز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده این نمایش سید مرتضی هاشم پور، طراح و کارگردان میثم حبیبی، آهنگساز محمد ملکی اصل، بازیگران امین مینویی، مرجان محمدزاده، تینا عبدی، عطا رفیع مهر و شیما رستمی هستند.

شایان ذکر است نمایش کمدی مهمان بی دماغ برای ویژه گروهی کودکان و نوجوانان ساخته شده است.

لازم به ذکر است زمان اجرای این نمایش بهمن و اسفند ماه سال ۹۵ در مابین موزه قاجار و مقبره الشعرا در آمفی تئاتر کارگران است. این نمایش ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه ساعت ۱۷ به روی صحنه می رود.

گفتنی است نمایش کمدی "مهمان بی دماغ" با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، حوزه هنری آذربایجان شرقی و انجمن هنرهای نمایشی ساخته شده است.