  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۴

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی؛

نمایش کمدی «مهمان بی دماغ» در تبریز به روی صحنه می رود

نمایش کمدی «مهمان بی دماغ» در تبریز به روی صحنه می رود

تبریز- به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی نمایش کمدی "مهمان بی دماغ" در تبریز به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده این نمایش سید مرتضی هاشم پور، طراح و کارگردان میثم حبیبی، آهنگساز محمد ملکی اصل، بازیگران امین مینویی، مرجان محمدزاده، تینا عبدی، عطا رفیع مهر و شیما رستمی هستند.

شایان ذکر است نمایش کمدی  مهمان بی دماغ برای ویژه گروهی کودکان و نوجوانان ساخته شده است.

لازم به ذکر است زمان اجرای این نمایش بهمن و اسفند ماه سال ۹۵ در مابین موزه قاجار و مقبره الشعرا در آمفی تئاتر کارگران است. این نمایش ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه ساعت ۱۷ به روی صحنه می رود.

گفتنی است نمایش کمدی  "مهمان بی دماغ" با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، حوزه هنری آذربایجان شرقی و انجمن هنرهای نمایشی ساخته شده است.

کد مطلب 3900569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها