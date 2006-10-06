طرح ايجاد پهلوگاه تاكسي هاي تهران در دست بررسي است

حسين تيموري كرماني درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تاكيد كرد: در بسياري از نقاط شهر نا مشخص بودن ايستگاه هاي سوار و پياده شدن مسافران تاكسي ها موجب مجروح شدن و آسيب رسيدن به آنان مي شود و متاسفانه هويت نداشتن اين ايستگاه ها هيچ گاه به طور جدي مورد بررسي قرار نگرفته است.

وي اين طرح را شبيه به ايجاد خطوط ويژه تاكسي عنوان كرد و گفت: پليس راهنمايي و رانندگي مشخص كننده جزئيات استفاده از آن خواهد بود.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران ، هزينه استفاده از پهلوگاه هاي شهر را بسيار كمتر از هزينه هاي ناشي از آلودگي هاي صوتي حاصل از بوق زدن هاي مكرر رانندگان در هنگام سوار و پياده شدن مسافران ، توقف هاي دوبله و... دانست.

وي اين طرح را در دست بررسي اعلام كرد و افزود: اجراي آزمايشي آن در يكي از خيابان ها انجام خواهد شد و در صورت توافقات نهايي ، در تمام سطح شهر گسترش خواهد يافت.