  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۷

/ نانو در درمان زخم هاي سطحي /

سلول هاي خوني مصنوعي زخم هاي سطحي را درمان مي كنند

سلول هاي خوني مصنوعي زخم هاي سطحي را درمان مي كنند

كپسول هاي پليمري ميكروسكوپي ساخته شده براساس مدل هاي رايانه اي پيچيده همچون سلول هاي خون ساز درون بدن در آينده زخم هاي سطحي را درمان خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين ميكروكپسول ها با جرياني از يك مايع در اطراف ناحيه زخم شده جمع مي شوند. سپس ذرات نانو پس از تراوش از كپسول ها سوراخ ايجاد شده را پر مي كنند. كپسول ها پس از درمان موضع زخم مجددا مي توانند در سطح زخمي جريان يابند.

در مدلي رايانه اي ميكروكپسول ها كه قطر آنها به اندازه ده ها ميكرون است با استفاده از مايعي در سراسر سطح كانالي جريان مي يابند. ميكروكپسول ها و سطح زخمي هر دو با  "هيدروفوبيك" كه ماده پس زننده آب است پوشانده مي شوند تا سطح تماس كپسول ها را با سطح زخمي افزايش دهند.

به نوشته "نيوساينتيست"، عملكرد اين مدل رايانه اي شباهت بسياري به نحوه عمل سلول هاي خوني درون بدن انسان دارد. ذرات نانوي موجود در كپسول ها پس از نشت از آنها با ميزاني ثابت، در محل آسيب ديدگي جمع مي شوند. اين ذرات شكاف ايجاد شده از زخم را درمان مي كنند و سطحي جديد براي شناور شدن مجدد ميكروكپسول ها فراهم مي سازند.

اين كپسول ها در تراشه هاي ميكروسيال كه از كانال هاي كوچك براي جاري ساختن مقادير اندكي از مايعات استفاده مي كنند، كارآيي دارند. ميكروكپسول هاي افزوده شده به مايع جاري در تراشه، مدت زمان عمر آن را بالا مي برند.

کد مطلب 390060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها