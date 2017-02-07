۱.۵ میلیون نفر در سه سال گذشته وارد بازار کار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره کارآفرینان و تعاونگران برتر، کارگران و واحدهای نمونه آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه، با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز برگزار شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، در حالیکه در گذشته سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار می شدند. همچنین یک و میلیون نفر بیکار یا فارغ ‌التحصیلی دانشجویی نیز طی سه سال گذشته وارد بازار کار شدند.

ربیعی با بیان اینکه البته با ایده آل ها فاصله داریم و تلاش می کنیم تا فرصت های شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود، افزود: باید فرصت های برابر اقتصادی ایجاد کرد چراکه روح انقلاب اسلامی ایران تولیدگرا است. در جامعه تولید محور کارآفرینی ارزشمند و به کارگر احترام گذاشته می شود.

تندیس کارگرانی که در کار جان خود را از دست می دهند، ساخته شود

وی با بیان اینکه چرا باید فرزند کارگر از کارگر بودن پدرش خجالت بکشد، گفت: کارگری در جامعه تولید محور باید افتخار باشد. از کارگرانی که جانشان را در کنار ابزارهای تولید از دست می دهند باید نماد و تندیس کارآفرینی طراحی شود.

ربیعی با اشاره به اینکه هیچ‌ وقت کارگر بودن خود را کتمان نمی ‌کنم، گفت: به خوبی وضعیت کارگران را درک کرده و تاکید می ‌کنم که جامعه نباید به صورت صوری به کارگزار و کارگر ارزش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بین جامعه تولیدگرا و رانت‌خوار تفاوت وجود دارد، گفت: روح انقلاب در جامعه تولیدگرا در همه ابعاد موج می ‌زند.

وی با اشاره به اینکه باید فرصت ‌های اجتماعی برابر در جامعه ایجاد شود، گفت: همچنین فرصت‌ های سیاسی برابر در جامعه داشته باشیم و برای پیشرفت در زمینه رفع مشکلات و ایجاد عدالت تلاش کنیم.

حمایت از کمپین فروش کفش ایرانی در تبریز

ربیعی به کمپین فروش کفش ایرانی در تبریز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت حمایت از این کمپین گفت: ۴۰۰ فروشنده کفش تبریزی که فقط کفش ایرانی می ‌فروشند و کمپینی در این زمینه ایجاد کرده ‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت اعتقاد به پیشبرد کار در سایه عقلانیت دارد، ادامه داد: سال آینده سال جهش اقتصادی و شتاب توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه تثبیت وضعیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار است، ابراز داشت: بعد از عبور از دوران سخت اقتصادی، تثبیت اوضاع گام اول دولت بوده است.