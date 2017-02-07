۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۶

فرماندار سنندج؛

وعده گازرسانی به روستای تنگیسر هشت ماهه عملیاتی شد

سنندج - فرماندار سنندج گفت: گازرسانی روستای تنگیسر در منطقه سیروان که در سال ۹۴ وعده آن داده شد، بعد از هشت ماه افتتاح شد و انتظار می رود خدمت رسانی به مردم این منطقه ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی عصر روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه در مراسم افتتاحیه پروژه های روستاهای نیر، محراب و تنگیسر که جزو روستاهای بخش سیروان است با تبریک ایام الله دهه فجر گفت: این انقلاب فرهنگی ترین و مردمی ترین واقعه تاریخ است که با مردم شکل گرفت و خدمت به مردم وظیفه همه مسئولان است.

وی با سپاس گزاری از حضور و استقبال مردم گفت: سال قبل قول گاز رسانی به این منطقه داده شد و در این مدت با لوله کشی و کار های اولیه اکنون این پروژه افتتاح می شود.

وی در مورد مشکل کمبود آب روستا گفت: کمبود آب امری طبیعی است زیرا امسال به دلیل بارش کم برف و باران با خشک سالی مواجه می شویم و به فکر آن هستیم تا فاضلاب کشی روستا ها انجام شود و با تصفیه آب فاضلاب در مواردی چون آبیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار سنندج با بیان اینکه وظیفه ما مسئولان است که خدمت گذار مردم باشیم، اظهار داشت: کارگران شرکت گاز مجاهدانه و دلسوزانه در حالی مشغول کار لوله کشی بودند که با سنگ سر و کار داشتند و کار بسیار سختی در پیش داشتند.

زارعی گفت: با هشت میلیارد تومان نصف شهر کرمان لوله گذاری می شد و تخصیص چنین اعتباری به این منطقه صعب العبور نشان از توجه دولت به مناطق محروم و شرکت گاز نیز زحمات زیادی را در این منطفه تقبل کرد.

وی افزود: سال ۹۴ که به این روستا سفر کردم قول داده شد که مشعل گاز این منطقه روشن شود و اکنون نیز این به عهد خود وفا کردیم و همانطور که گفته شد در این روستا مهاجرت به صورت معکوس است و باید به این مناطق رسیدگی شود چون اگر مردم روستا به شهر مهاجرت کنند به مناطق حاشیه ای می روند و آن مناطق نیز از وضعیت خاسی برخوردار نیستند.

فرماندار سنندج اظهار داشت: مضایقه ای از طرف ما صورت نگرفته و اگر کمبودی هم وجود داشته، دولت دستش خالی بوده و تمام این کار ها با تلاش و زحمات شما انجام شده است و اگر شما مردم نخواهید توسعه اتفاق نخواهد افتاد و شما مردم تا اینجا خواسته اید و باید در آینده نیز این تلاش ها بیشتر شود.

زارعی گفت: تحصیل کردن در روستا ها باید همواره با کار آفرینی باشد و دولت هم تا جایی که امکان داشته باشد زمینه را فراهم و مساعد کند تا اشتغال زایی به وجود آید.

