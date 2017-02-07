۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

استاندار آذربایجان شرقی:

۵۷۶ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی تسهیلات دریافت کرده اند

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۵۷۶ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره کارآفرینان و تعاونگران برتر، کارگران و واحدهای نمونه آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه، با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز برگزار شد.

اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه برای این ۵۷۶ واحد تولیدی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است، افزود: ۲۴۰ واحد در بخش کشاورزی و ۳۳۶ واحد در بخش صنعتی بودند، همچنین ۴۸۱ واحد از طریق بانک تسهیلات داده شده و بانک‌ ها به ۲۷۸ واحد مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان استمهال شده است.

وی با بیان اینکه ۹۴۴ میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش به بخش تولید استان در سال جاری تزریق شده است، گفت: از محل تسهیلات رونق تولید و منابع داخلی بانک ها این رقم تامین شده است.

جبارزاده با بیان اینکه دولت از بخش خصوصی حمایت می کند، ادامه داد: دولت یازدهم خود را رقیب تولیدکننده و بخش خصوصی نمی داند بلکه تسهیل کننده امور تولید است.

وی ادامه داد: موانع تولید با کمک فکری فعالان این عرصه در حال برداشته شدن است. در همه شهرک ‌های صنعتی مدیران اجرایی حضور یافته اند و از نزیک مشکلات تولیدکنندگان را بررسی کرده اند.

استاندار آذربایجان شرقی سپس ادامه داد: در طول ۹ ماه گذشته بیش از ۹۰۰ هزار تن محصولات تولیدی از استان صادر شده که نسبت به سال گذشته در بخش صادرات رشد قابل توجهی داشته ایم.

