روايت حماسه هاي دفاع مقدس براي كودكان و نوجوانان





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، " وقتي كه آقاي مدير كارآگاه مي ‌شود " ، " هفتمين ازدواج سرهنگ " ، " ماجراي امين و اكرم " ، " افسانه قهرماني هاي من " و " شاهزاده ‌اي كه جادو شد (رمان طنز) " از آثار مشهور اوست .



از ديگر آثار اين نويسنده كودكان و نوجوانان مي توان به " از ميان آتش " ، " هفتمين ازدواج سرهنگ ! " ، " موش هاى بقالى مشهدى حسن " ، " حكايت ملا نصرالدين ( 1 ) و حكايات ملا نصرالدين ( 2 ) " اشاره كرد .



احمد عربلو در حال حاضر سردبيري ماهنامه " سروش كودكان " وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد .





از ميان آتش :

تعداد صفحات : 47 / قطع : رقعي / نوبت چاپ : دوم : 1376 /

معرفي كتاب :

خاطره رزمندگان ايرانى از جبهه‏ هاى نبرد جنگ ايران وعراق ، كه براى گروه سنى نوجوان بازآفرينى شده است . در« لحظه ‏هاى فرياد » راوى به همراه سه دوستش داخل تانك غنيمتى‏عراقى ، ناخواسته به ميان عراقى ‏ها مى ‏روند و با آنها درگير مى ‏شوند... « از ميان آتش » خاطره‏ اى از اوايل جنگ و آبادان كه در محاصره‏ نيروهاى عراقى است... و « رعدى به جان دشمن » خاطره ‏اى از يك ‏عمليات شناسايى شبانه است كه گروهى ايرانى مامور شناسايى ‏امكانات دشمن و پاكسازى ميدان‏هاى مين مى ‏شوند... ، اين كتاب توسط دفتر ادبيات و هنر مقاومت تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است .









موش هاى بقالى مشهدى حسن :

طرح جلد: مصطفي گودرزي / تعداد صفحات : 40 / قطع : خشتي / نوبت چاپ : سوم 1376 /

معرفي كتاب :

كتاب حاضر شامل نه داستان كوتاه براى گروه سنى شش تا هشت سال است كه محتواى آنها را پيام‏ هاى بهداشتى دربرمى‏ گيرد .

ماجراى مورچه ‏اى كه به خاطر پرخورى دل درد مى‏گيرد ، داستان ‏بچه زنبورى كه به حرف بزرگترهاى خود گوش نمى‏ دهد و از كندو بيرون مى ‏رود و سرما مى ‏خورد ، و به خاطر اينكه بهداشت را هم‏ رعايت نمى ‏كند باعث بيمارى بقيه نيز مى ‏شود / قصه چند جوجه ‏اردك كه به خاطر شنا كردن در آب كثيف مريض مى‏شوند ، قصه بچه ‏خرگوش ‏هايى كه براى نجات از دست روباهى كه به خانه آنها حمله ‏كرده بود، غذاى فاسد و ميوه نشسته به او مى ‏دهند . روباه كه دچار دل ‏درد شديدى شده بود، خرگوش ها را از ياد مى ‏برد و به جنگل فرارمى ‏كند و... از جمله موارد مطرح شده در اين داستانها است.



عناوين داستانها عبارتند از: « مورچه شكمو» ، « دردسر بزرگ ‏زنبورك » ، «چه كسى گوش بچه فيل را به اين روز انداخت؟! » ،« جوجه اردك هاى حرف نشنو »، « فرار از دست روباه بد جنس » ، « گردش پردردسر» ، « موش هاى بقالى مشهدى حسن» ، « جنگ شيرو شپش ها»، « گرگ گرسنه و گوسفند ترسو» .



تصاوير رنگى و زيباى كتاب به جذابيت داستان ها مى ‏افزايد . (چاپ اول: 1369)

اين كتاب توسط انتشارات برگ تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.





حكايت ملا نصرالدين (2)

تعداد صفحات : 8 / نوبت چاپ : اول 1382

كتاب حاضر، حكايات طنزي ملا نصرالدين، نوشته احمد عربلو به تصويرگري سعيد رزاقي است كه در هشت صفحه ، نوشته و تصويرگري شده است .



حكايت اول ماجراي تيراندازي ملا است كه براي نجات سر خويش بايد هندوانه را نشانه برود . وي پس چند كلك كه تير بر كلاه ، محافظ حاكم ، اسپ حاكم مي‌خورد، سرانجام به هندوانه اصابت مي ‌كند و پس از شادي ، حاكم و همراهان كه نجات يافته بودند ، ملا را عفو مي ‌كنند.



ماجراي دوم ، ملا از مرد خسيسي ديگ قرض مي ‌گيرد ، مرد از وي مي ‌خواهد كه بچه ديگ را هم بياورد، ملا عملي مي ‌كند. پس از چند روز دوباره ديگ را مي ‌برد. اما بر نمي ‌گرداند . وقتي مرد خسيس سراغ ديگ و بچه را مي‌ گيرد مي‌گويد كه مرده است. چون ديگ كه بچه داشته باشد ، روزي هم خواهد مرد .



ماجراي سوم ، امان از حرف مردم است ، كه ملا در راه همراه الاغ و پسرش راه مي ‌افتد. وقتي او سوار است يا پسرش و يا هر دو پياده به دنبال الاغ راه مي ‌افتند ، مردم حرف مي‌زنند ، سرانجام ملا الاغ را به دوش مي ‌گيرد و راهي شهر مي ‌رود.

ماجراي آخر، زلزله بزرگ است، كه عده ‌اي كلك سوار مي ‌كنند كه شب زلزله مي ‌آيد ، گوسفند ملا را كباب مي‌ كنند و پس از خندة زياد به رودخانه مي ‌زنند.





ملا لباسهاي آنان را در آب مي ‌اندازد زيرا وقتي زلزله بيايد چه فرق مي ‌كند، با لباس يا بي ‌لباس . ملا نصرالدين يكي از معروف ‌ترين شخصيت هاي ادبيات عامه است . شهرت او جهاني است. تا جايي كه بعضي از كشورها او را با نام هاي مختلف متعلق به خود مي ‌دانند . بعضي ها عقيده دارند كه او اصلا وجود نداشته است و بعضي وقت ها كه مردم از دست ظلم و ستم پادشاهان و فرمانروايان ظالم خسته شده ‌اند ، لطيفه ‌هايي با نام او ساخته ‌اند تا از اين طريق از حاكمان ظالم انتقاد كنند . اما تاريخ ادبيات ايران از چنين شخصيتي خبر مي ‌دهد.



ملا نصرالدين لطيفه ‌هاي بسيار شيرين دارد . او با رفتار و گفتار طنزآميز و خنده ‌دارش در ظاهر اين و آن را دست مي ‌اندازد ، اما در واقع با اين كارش قصد دفاع از حق انسانها و ارزشهاي انساني را دارد . اين مجموعه، قصه‌ هاي تصويري زيبايي است در مورد اين شخصيت طنزآميز و دوست ‌داشتني .