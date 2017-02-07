صرافی های منتخب امروز چه کردند/جزئیات نرخ انواع ارز بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافیهای مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت میشود، از ساعت ۸ الی ۱۸:۰۰ امروز، سه شنبه مورخ ١٩ بهمنماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافیهای مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید یورو: ٤١,٧٨٩ ریال
نرخ فروش یورو: ٤١,٦٦٥ ریال
نرخ خرید دلار آمریکا: ٣٨,١٦٩ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ٣٨,٢٣٧ ریالل
نرخ خرید درهم امارات: ١٠,٥٠٦ ریالل
نرخ فروش درهم امارات: ١٠,٥١٧ ریال
همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافیهای منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:
نرخ فروش حواله یورو: ٤٠,٦٦٠ ریال
نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,٩٨٠ ریالل
نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,٤٠٠ریال
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