  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛

صرافی های منتخب امروز چه کردند/جزئیات نرخ انواع ارز بانکی

صرافی های منتخب امروز چه کردند/جزئیات نرخ انواع ارز بانکی

بانک مرکزی نرخ ارز صرافی های منتخب را اعلام کرد که بر این اساس، قیمت فروش اسکناس دلار به ۳۷۹۸ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت  ۸ الی ۱۸:۰۰ امروز، سه شنبه مورخ ١٩ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید یورو: ٤١,٧٨٩ ریال

نرخ فروش یورو: ٤١,٦٦٥ ریال

نرخ خرید دلار آمریکا: ٣٨,١٦٩ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ٣٨,٢٣٧ ریالل

نرخ خرید درهم امارات: ١٠,٥٠٦ ریالل

نرخ فروش درهم امارات: ١٠,٥١٧ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

نرخ فروش حواله یورو: ٤٠,٦٦٠ ریال

نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,٩٨٠ ریالل

نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,٤٠٠ریال

کد مطلب 3900627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها