صرافی های منتخب امروز چه کردند/جزئیات نرخ انواع ارز بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۸ الی ۱۸:۰۰ امروز، سه شنبه مورخ ١٩ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، نرخ متوسط معاملات نقدی اسعار عمده در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید یورو: ٤١,٧٨٩ ریال

نرخ فروش یورو: ٤١,٦٦٥ ریال

نرخ خرید دلار آمریکا: ٣٨,١٦٩ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ٣٨,٢٣٧ ریالل

نرخ خرید درهم امارات: ١٠,٥٠٦ ریالل

نرخ فروش درهم امارات: ١٠,٥١٧ ریال

همچنین در پایان روز کاری، نرخ فروش این اسعار در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

نرخ فروش حواله یورو: ٤٠,٦٦٠ ریال

نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا: ٣٧,٩٨٠ ریالل

نرخ فروش حواله درهم امارات: ١٠,٤٠٠ریال