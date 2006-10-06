آزمايش جديد دي ان آ به كمك نيروي پليس انگليس مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر، پليس انگليس تكنيك جديدي از دي ان آ را كه ممكن است به رمزگشايي نمونه هاي مرموز قبلي بينجامد، آزمايش مي كند.

اين روش توسط چهار نيروي پليس در شمال انگليس در حال اجراست و قرار است پس از گذراندن يك دوره سه ماهه آزمايشي در ديگر نقاط انگليس و ولز نيز آزمايش شود.

بنا بر گزارش پايگاه اطلاع رساني "نيوساينتيست"، اين تكنيك رايانه اي كه توسط سرويس علوم قانوني دولت انگليس (FSS) طراحي شده، امكان آزمايش روي نمونه هاي مركب و با كيفيت ضعيف و كوچكي از دي ان آ را كه از صحنه جنايت به دست آمده است، فراهم مي سازد.

دانشمندان با استفاده از اين نرم افزار جديد كه "تقويت كننده دي ان آ" نام دارد، قادر خواهند بود 40 درصد نمونه هاي بيشتري از دي ان آ را شناسايي كنند و در نهايت آمار كشفيات جرم را تا 15 درصد افزايش دهند. با اين نرم افزار امكان تفسير نمونه هاي پيچيده تري از دي ان آ فراهم مي شود.

FSS اولين و بزرگترين پايگاه اطلاعات دي ان آ در انگليس را تشكيل مي دهد. اين پايگاه بيش از 10 هزار نمونه دي ان آي به دست آمده از صحنه هاي جنايت را در دست بررسي دارد.