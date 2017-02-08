سه پروژه خدماتی در بخش سیروان افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر پروژه هایی در بخش سیروان با حضور فرماندار شهرستان سنندج، بخشدار بخش سیروان، مسئولان شهرستان سنندج و اهالی روستاهای محراب، تنگیسر و نیر عصر روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه افتتاح شد.

در روستای محراب زمین ورزشی فوتبال استاندارد به مساحت دو هزار و چهار صد متر مربع به وسیله فرماندار شهرستان سنندج در حالی افتتاح شد که ۳۰ میلیون تومان برای این زمین اعتبار هزینه شده بود.

در روستای تنگیسر دبستان ۱۵ کلاسه ۱۲ فروردین و شبکه گاز رسانی به سه روستای تنگیسر، نیر و محراب افتتاح شد.

دبستان ۱۲ فروردین در ۵۳۰ متر مربع مساحت، ۳۴۷ متر محوطه و ۱۵۸ متر دیوار کشی در ۱۵ کلاس با اعتبار ۴۲۶ میلیون تومانی از محل تخریب و بازسازی با دستان فرماندار سنندج افتتاح شد و اداره کل نوسازی و توسعه و تجیز مدارس مجری کار بود.

در همین روستا به منظور انجام پروژه گازرسانی به این منطقه هشت میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته تا این پروژه با ۵۲ کیلومتر لوله گذاری به بهربرداری برسد.

گفتنی است، در منطقه سیروان هشت میلیارد تومان به گاز رسانی، چهار میلیارد تومان به حوزه راه و دو میلیارد تومان به آموزش و فاضلاب کشی اختصاص داده شده است.