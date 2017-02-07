برخی بیمارستان ها پوشاک خود را بیرون خوزستان تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رخیصی شامگاه امروز در جلسه بانوان فعال در زمینه تولیدی و اقتصادی با حضور استاندار خوزستان اظهار کرد: در این جلسه خدمت بانوان تعاونگر هستیم و نکته مهم و مطرح، رشد نرخ بیکاری در خوزستان است. اهواز بیش از ۱۶۰ تعاونی در زمینه پوشاک دارد که هر کدام باعث اشتغالزایی ۱۰ ها نفر شده اند.



متاسفانه تاکنون به دلیل عدم به کارگیری خدمات این تعاونی ها هنوز موفق به استفاده از توان این تعاونی ها نشده ایم. متاسفانه شرکت های تعاونی با وجود اولویت داشتن ۲۰ درصدی باز هم مورد بی توجهی قرار می گیرند.

وی افزود: متاسفانه برخی از بیمارستان ها و شهرداری های استان نسبت به خرید پوشاک مورد نیاز خود از خارج از خوزستان اقدام می کنند. حتی به بخشنامه های صادر شده توجهی نمی شود و این در حالی است که سایر استان ها نیاز خود را از استان خود تامین می کنند.

رخیصی بیان کرد: امیدوارم با استفاده از ظرفیت های بومی این استان، بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم.