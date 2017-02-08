خانه ژیمناستیک شهرستان بانه به مناسبت دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه ژیمناستیک شهرستان بانه در ادامه طرح های اداره کل ورزش و جوانان همزمان با ایام دهه مبارک فجر از طریق واگذاری به بخش خصوصی با حضور استاندار کردستان و مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

در این افتتاح که نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه و مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و فرماندار شهر بانه نیز حضور داشتند، دومین پروژه واگذاری ماده ۲۷ دستگاه ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این مراسم اظهار داشت: خانه ژیمناستیک شهرستان بانه در سال ۸۷ کلنگ آن بر زمین زده شد و اعتبارات این پروژه جهت احداث و اتمام آن از محل ملی و استانی تأمین شده است.

حامد جولایی بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع در بخش های مختلف با شرایط استاندارد احداث و با افتتاح آن در اختیار ورزشکاران رشته ژیمناستیک قرار گرفت.

وی گفت: این سالن ورزشی در بخش هایی شامل سالن آموزشی و تمرینی، رختکن، مدیریت و سریس های بهداشتی احداث شده است.

اداره کل ورزش و جوانان کردستان در راستای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی تاکنون دو پروژه را اجرا کرده است که جزو دستگاه های نخست اجرای این طرح در استان می باشد.