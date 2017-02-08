عزم واشنگتن برای همکاری با سه کشور استرالیا، ژاپن و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه این کشور در تماسهای تلفنی با همتایان خود در کشورهای استرالیا، ژاپن و کره جنوبی از عزم واشنگتن برای تقویت روابط با این کشورها خبر داد؛ گامی که در راستای اطمینان بخشیدن به متحدانی است که نگران لفاظی های رئیس جمهور جدید آمریکا هستند.

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که رکس تیلرسون و همتایان وی از این سه کشور متحد واشنگتن توافق کردند که برای مقابله با تهدیدات ناشی از برنامه های هسته ای کره شمالی و افزایش تنشها در دریای چین شرقی و چین جنوبی با یکدیگر همکاری نمایند.

مارک تونر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «وزیر تیلرسون بار دیگر از قصد و عزم دولت [آمریکا] برای تقویت اتحادهای نظامی، مشارکتهای اقتصادی و همکاری دیپلماتیک سخن گفت».

در بخشی از این بیانیه آمده است: «تیلرسون در نخستین دیدارهای خود با وزرای خارجه استرالیا، ژاپن و کره جنوبی علاقمندی و مراتب احترام عمیق خود را نسبت به مشارکت این کشورها در عرصه هایی همچون امنیت منطقه ای، رفاه جهانی،‌ نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون بیان کرد».

گفتنی است که تماسهای تلفنی میان وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه این سه کشور در حالی صورت گرفت که نگرش ویژه ترامپ نسبت به منطقه آسیا- پاسفیک به نگرانیها دامن زده است.

شایان ذکر است که «دونالد ترامپ» در جریان مبارزات انتخاباتی خود اتحادهای آمریکا با توکیو و سئول را به زیر سئوال برد و از این کشورها به دلیل عدم پرداخت سهم منصفانه ای از هزینه های چتر امنیتی آمریکا شکایت کرد. ترامپ همچنین سیاستهای تجاری ژاپن را به دلیل لطمه زدن به مشاغل آمریکا مورد انتقاد قرار داد.