به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه سه شنبه در مراسم جشن انقلاب اسلامی در شهرستان بهارستان که با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد، با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: گسترش و تعمیق ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران در ایام الله دهه مبارک فجر دنبال می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر این نکته که امام راحل، حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند، افزود: هدایت های امام راحل سبب پیروزی ملت ایران و سرنگونی رژیم شاهنشاهی شد و به همین خاطر امام خمینی(ره) حق ویژه ای بر گردن ما دارند.

محمودی با اشاره به گسترش اندیشه های امام راحل در نقاط مختلف جهان بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران و آرمان های امام راحل، منحصر در مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه کشورهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران تأکید کرد:امروز ملت های آزاده جهان از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته و در برابر ظلم و استکبار ایستاده اند و همین امر، دشمنان را ناراحت و عصبانی کرده است.

محمودی با اشاره به عصبانیت رژیم صهیونیستی از گسترش آرمان های انقلاب اسلامی ایران گفت: تفکر امام خمینی(ره) خواب راحت را از چشمان اسراییل ربوده است.

وی متذکر شد: همانطور که امام راحل فرمودند باید اسراییل از صفحه روزگار محو شود و این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.