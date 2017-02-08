سه کتاب ادبیات پایداری در کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این آیین با حضور آیت الله ملک حسینی نماینده محترم ولی فقیه، فرمانده سپاه فتح، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان استانی در کنگره سرداران و شهدای استان برگزار شد.

وی کتابهای تولیدی مشترک حوزه هنری و کنگره سرداران شهید و شهدای استان که در آین آیین رونمایی شدند را «سردار مهربانی ها»،«سردار بی بدیل» و « از چرام تا شلمچه»عنوان کرد.

اسلامی یادآور شد: این کتابها توسط حوزه هنری و کنگره شهدا و سرداران شهید استان تولید شده و به چاپ رسیده اند.

وی عنوان کرد: کتاب «سردار مهربانی ها» خاطرای از سردار شهید جواد هرمزپور است که توسط جواد رسایی تدوین شده است.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: کتاب «سردار بی بدیل» نیز خاطراتی از سردار شهید یزدانپناه است که توسط سرکار خانم شهربانو پاک نژاد تدوین شده است.

وی بیان کرد: کتاب « از چرام تا شلمچه» نیز خاطرات خودنوشت سرهنگ علی اصغر حبیبی است.