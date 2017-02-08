استاندار سمنان به مقام شامخ شهدای شاهرود ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح چهارشنبه همزمان با هشتمین روز از دهه فجر به همراه تنی چند از اعضای شورای اداری استان سمنان با حضور در گلزار شهدای شاهرود سفر رسمی خود به این شهرستان را آغاز کرد.

خباز در این سفر دانشگاه پیام نور، پارکینگ طبقاتی و مدرسه ۱۲کلاسه را افتتاح و کلنگ ساخت بزرگترین مجموعه گردشگری استان سمنان را بر زمین خواهد زد.

دیدار با مدیران دستگاه‌های اجرایی و سخنرانی از دیگر برنامه‌های سفر استاندار سمنان به شاهرود است.

خباز در سخنانی کوتاه در گلزار شهدای شاهرود عزت، عظمت و اقتدار ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهدا دانست و گفت: بهترین یادواره و گرامیداشت برای شهدا، تداوم راه آنها است.

وی افزود: استان سمنان با دارا بودن سه هزار شهید بر تارک افتخار ایران اسلامی می درخشد.

استاندار سمنان همچنین با حضور بر سر مزار سید حسین حسینی شاهرودی نماینده فقید شهرستان شاهرود در دوره های دوم تا پنجم مجلس شورای اسلامیضمن قرائت فاتحه و نثار گل، وی را از جمله موثرین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.