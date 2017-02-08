هنرستان ۱۲کلاسه دارالفنون شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در خلال سفر صبح چهارشنبه خود به شاهرود پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، با حضور در مدرسه دارالفنون، این هنرستان نمونه دولتی را با اعتبار یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان افتتاح کرد.

این مجموعه شامل سالن ورزشی، آزمایشگاه، کارگاه، ساختمان سرایداری، ۱۲ کلاس و یک دفتر است.

حمید باباخانی مدیر آموزش و پرورش شاهرود در خلال این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: این مدرسه واقع در خیابان دانشجوی شاهرود دارای چهار هزار و ۱۸۰ متر مربع زمین، یک هزار و ۱۶۴ متر زیربنا و ۱۰۱ متر بنای سرایداری است که با اعتبار یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شامل ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبارات نوسازی مدارس افتتاح شد.

وی افزود: فضای هنرستان در راستای حمایت از سیاست‌های آموزش و پرورش و توسعه متوازن تحصیلی و ترویج فرهنگ بهره‌برداری از فضاهای هنرستانی در حال حاضر به هنرستان نمونه دولتی دارالفنون اختصاص یافته است.

مدیرآموزش و پرورش شاهرود گفت: امروزه یکی از دغدغه های خانواده ها دوره اول متوسطه و دوم فرزندان است که هدایت تحصیلی دانش آموزان را شامل می شود و هدف آن توسعه متوازن در همه رشته‌ها اعم از نظری، فنی‌حرفه ای و ... است که در این راستا نگاه ویژه آموزش و پرورش استان سمنان نیز به ترویج این رشته‌ها است.

شاهرود ۱۷۶ مدرسه دارد.