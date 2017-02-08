سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۵:۲۰ دقیقه صبح امروز وقوع آتش سوزی در پارکینگ یک مجتمع مسکونی در خیابان فکوری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۴ ایستگاه آتش نشانی با هنه تجهیزات و خودروهای آب پاش و همچنین نردبام هیدرولیکی به محل حادثه اعرام شدند.

وی افزود با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد شعلههای اتش از طبقه منفی یک و در قسمت پارکینگ آعاز شده و بلافاصله ۴ دستگاه خودروی سواری پراید و پژو و سمند را که در داخل پارکینگ پارک بودند درگیر شعله های آتش شده اند و دود غلیظی طبقات مسکونی فوقانی را در برگرفته بود.

ملکی با اعلام اینکه بسیاری از ساکنان مجتمع از ترس گرفتار شدن در میان شعلهدها و همچنین فرار از دود گرفتگی در جلوی پنجره ها و راه پله ها ایستاده بودند و از نجات گران آتش نشانی کمک می خواستند گفت :بلافاصله اتش نشانان به دو گروه تقسیم شده گروه اول مهار شعله های آتش را در دستور کار قرار داد و گروه دیگر با ایتفاده از تجهیزات تنفسی اقدام به نجات ساکنان گرفتار در آتش سوزی کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه ۲۲ نفر از ساکنان این مجتمع دچار دود گرفتگی حاصل از آتش سوزی شده بودند گفت ۱۰ نفر از شهروندان به عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه تحویل داده شدند و متاسفانه یک خانم مسن ۶۰ ساله که گویا مشکل تنفسی هم داشت در این حادثه جان سپرد .

ملکی افزود شعله های اتش در ساعت ۹ صبح به طور کامل مهار شد و علت وقوع این حادثه که از محل پارکینگ مجتمع شروع شده و به ۴ دستگاه خودروی سواری دیگر منتقل شده بود از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.