محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۵۱۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۹ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۴۳۵ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در رسالت، انفجار گاز در خیابان نواب، نشت بنزین خودرو در بلوار شهید فهمیده، عملیات احتیاط حریق در حادثه واژگونی خودرو در بلوار کولاب، عملیات احتیاط حریق در حادثه تصادف خودرو و نشت سوخت در جاده ملایر و عملیات احتیاط حریق در حادثه شکستگی لوله و نشت گاز بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار نظربیگ، مهار حیوانات در کوچه مشکی و عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط در چاله توسط آتش نشانان به انجام رسید.