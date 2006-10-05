اداره ارشاد كرج از انجمن سينماگران جوان حمايت مي كند

به گزارش خبرنگار مهر در كرج غلامحسين خرسند عصر امروز در نشستي با اعضاي انجمن سينماگران جوان كرج در محل اين انجمن در فرديس كرج اظهار داشت : سينماي آزاد بخشي از پيكره سينماي كشور است كه مي تواند افراد توانمندي در زمينه سينما تحويل جامعه دهد.

وي گفت : كساني كه تحصيلات دانشگاهي فيلمسازي ندارند نبايد نگران باشند زيرا آنها نيز مي توانند با فيلمسازي و حضور در مكانهايي مثل انجمن سينماگران جوان به كسب تجربه بپردازند.

خرسند افزود : اداره ارشاد كرج به منظور توسعه فيلمسازي و تربيت جوانان در اين زمينه آماده همكاري با انجمن سينماگران جوان است و در همين راستا 60 ميليون ريال در قالب مساعدتهاي فرهنگي براي اجاره ساختماني مناسب تر به اين انجمن تخصيص مي دهد.

وي يادآور شد : همچنين استفاده از بليت سينما و اجاره فيلم از ويدئو كلوپها به صورت نيم بها و نيز استفاده از آرشيو فيلم اداره ارشاد از ديگر كمكهايي است كه اين اداره به اعضاي انجمن در كرج خواهد كرد.

خرسند اظهار اميدواري كرد : اداره ارشاد كرج بتواند با تحقق بخشيدن به وعده هاي خود تصويري جديد از اين اداره در اذهان عمومي ترسيم كند.