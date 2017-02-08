فرایند الکترونیکی شدن دادرسی با جدیت در حال پیگیری است

عبدالله آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دادگستری استان مصمم است تا بستر ارتقای فرایند دادرسی را در بستری مناسب فراهم کند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی موضوعی است که با جدیت در دستگاه قضا در حال انجام است.

وی ادامه داد: یکی از بسترهای اجرایی این طرح تأسیس دفاتر الکترونیک است که در ارائه خدمات به مردم موثر است که از همین رو تاکنون دو دفتر الکترونیک تأسیس شده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: اجرای خدمات الکترونیک مستلزم فراهم آوردن بسترهای درون سازمانی است که علیرغم کمبود منابع مالی لازم، این روند با جدیت در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: مراحل پالایش و ثبت در سیستم و اسکن پروند ه ها در دادگستری استان با حداکثر توان و ظرفیت در دو شیفت صبح و عصر در حال انجام است.

آقاعلیخانی اعلام کرد: همچنین ساماندهی و تفکیک پرونده ها براساس مدت نگهداری آن از اواخر سال ۹۴ با نصب و راه اندازی سیستم، انجام و پروند ه ها پس از ورود اطلاعات و ثبت در سیستم بر اساس مدت زمان و عمر پروند ه ها نیز تفکیک شده و بایگانی می شود.

وی خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه استان قزوین از معدود استان هایی بود که طرح تفکیک پرونده ها را آغاز کرده، این آمادگی در استان وجود دارد تا به عنوان پایلوت تفکیک پرونده ها در سیستم «سی. ام. اس» کشور خدمات خود را ارائه کند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین یادآورشد: اقشار مختلف مردم نیز باید در سامانه «ثنا» ثبت نام کنند چراکه در فضای خدمات الکترونیک بدون داشتن نام کاربری در سامانه "ثنا" امکان دریافت خدمات برای افراد فراهم نیست.