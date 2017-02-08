محمد جمشیدی: صندوق حمایت از قهرمانان ۱۰ میلیارد تومان طلبکار است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمد جمشیدی با بیان این که هدف صندوق مهیا کردن محلی برای تأمین آینده قهرمانان و پیشکسوتان است، گفت: به طورحتم صندوق از همان ابتدای تأسیس چنین هدفی را پیش رو داشته و من نیز در مدت بیش از یک سالی که ریاست این مجموعه را برعهده دارم سعی بر اجرای چنین هدفی داشته و دارم. ما تمام تلاش خود را برای حمایت از اعضای صندوق به کار گرفته ایم و البته باید اعتراف کنم به دلیل مشکلات مادی فراوان آنچه که شایسته و بایسته زحمات این عزیزان است انجام نشده است.

جمشیدی با قابل درک عنوان کردن خواسته های به حق قهرمانان و پیشکسوتان افزود: در مدت بیشتر از یک سالی که از حضورم در صندوق می گذرد مشکلات مادی زیادی پیش روی ما قرار داشته و برخلاف میل مان خواسته های پیشکسوتان و قهرمانان تمام و کمال برآورده نشده است ولی با این وجود صندوق در این مدت در جهت تکریم پیشکسوتان و بزرگان ورزش کشور که نه تنها بحثی فرهنگی و اخلاقی، بلکه در اصل یک سرمایه‌گذاری بزرگ برای آینده این مرز پرگهر هستند تلاش کرده و همواره حفظ و قدردانی از قهرمانان نیز که سرمایه های امروز کشور هستند برای صندوق و مدیران آن بسیار حائز اهمیت بوده و هست.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور توضیح داد: البته من از بدو ورودم سعی بر پرداخت تمام و کمال حقوق اعضا را داشتم و با تلاش هایی که انجام شد تا حد زیادی این اتفاق افتاد و درصدد هستیم که سه ماه حقوق معوقه را به صفر برسانیم هرچند برای همه ما روشن است که حقوقی که به پیشکسوتان و قهرمانان تعلق می گیرد بسیار ناچیز بوده و جبران زحمات آن ها را نخواهد کرد.

وی با اشاره به تهیه و تدوین دو طرح بزرگ درآمدزایی برای صندوق گفت: طرح ورزش یاری، طرحی بسیار مهم و درآمدزاست و منافع بسیاری برای اعضای صندوق دارد. همچنین طرح سامانه جامع ورزش نیز یکی دیگر از طرح های درآمدزاست که عواید آن شامل اعضا خواهد شد. در این طرح کارت های اعتباری ویژه پیشکسوتان و قهرمانان با همکاری صندوق و یکی از بانک های کشور صادر شد که هم جنبه اعتباری دارد و هم جنبه بین المللی. این دو طرح که وقت زیاد و زحمات زیادی برای آنها صرف شده است آماده اجراست و برای تأیید نهایی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است.

این مقام مسئول اضافه کرد که صندوق حدود ۱۰ میلیارد ریال از تعدادی از دستگاه ها طلب دارد که با رایزنی های به عمل آمده امیدوارم با وصول این مطالبات بتوانیم بخشی از مشکلات مالی صندوق را مرتفع کنیم.

جمشیدی با اشاره به شرکت های زیرمجموعه صندوق اظهار داشت: صندوق ۷ شرکت زیرمجموعه دارد که برنامه ریزی و اقدامات لازم برای احیای این شرکت ها به ویژه برای شرکت های لیزینگ و هواپیمایی صورت گرفته است. شرکت لیزینگ درحالی که لغو امتیاز شده بود بعد از افزایش سرمایه اکنون ارزشی معادل ۳۰ میلیارد تومان دارد و طی ماه های گذشته برای بازگرداندن شرکت هواپیمایی که پیش از این از حیطه صندوق خارج شده بود تلاش های زیادی صورت گرفت و این شرکت دوباره به مجموعه شرکت های صندوق بازگردانده شده است. این شرکت ها در گذشته به عنوان پیمانکار کارهای خدماتی مربوط به وزارت ورزش را انجام می دادند. یعنی اگر آژانس هواپیمایی داشتیم قالب بلیت های مسافرتی تیم ها و ورزشکاران را این آژانس تأمین می کرد ولی رفته رفته به خاطر بی تدبیری که صورت گرفت رابطه بین صندوق و فدراسیون ها کم رنگ شد و فدراسیون ها راغب کار با صندوق نبودند. الان در تلاش هستیم که این ایراد را کم رنگ کنیم تا اعتماد دوطرفه شود.

جمشیدی ادامه داد: خدمات صندوق تنها به پرداخت حقوق ماهیانه خلاصه نمی شود و ما تا حد امکان به تأمین هزینه درمان قهرمانان و پیشکسوتان کمک می کنیم و صندوق سالیانه مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از بابت بیمه تکمیلی اعضا هزینه پرداخت می کند که در این راستا در سال جاری حدود مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت هزینه های درمانی توسط بیمه به این بزرگواران پرداخت شده است. هم چنین طی بازدید از پیشکسوتان و خانواده محترمشان در جریان وضعیت سلامتی و روحی روانی و اقتصادی آن ها قرار گرفته و در کل هر جا که صلاح باشد بر اساس منابع در اختیار از ارائه خدمت به این عزیزان دریغ نخواهیم کرد.

وی درخصوص خدمات صندوق بیان کرد: با وجود مشکلات فراوان تلاش شده تا خدمات هرچند ناچیز به اعضا ارائه شود. در بیشتر از یک سال گذشته وام ها، کمک های بلاعوض و خدمات درمانی و بیمه ای زیادی به اعضا پرداخت شده است و در طول این مدت به ۲۳۰ نفر کمک بلاعوض و به تعداد ۱۰۰ نفر وام پرداخت گردیده که نسبت به تمام دوران فعالیت صندوق ۵۰ درصد افزایش داشته است؛ یعنی بیشتر وام های پرداختی صندوق در دوران مسئولیت بنده بوده است.

وی تصریح کرد: به عنوان عضوی از جامعه ورزش شرمنده قهرمانان و پیشکسوتان هستم که تاکنون باوجود تلاش های فراوان موفق به ارائه خدمات شایسته و در خور شان آن ها نشده ایم اما امید است با اجرای دو طرح بزرگ درآمدزایی یاد شده، مسیرارائه خدمات هر چه بهتر برای این قشر زحمت کش و همیشه قهرمان هموار گردد.

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ضمن تشکر و قدردانی از سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به دلیل حمایت های همه جانبه از اسطوره های ورزش کشور اضافه کرد: به دلیل حمایت های معنوی و مادی کافی از پیشکسوتان و قهرمانان معتقدم ارتباط نزدیک مدیریت صندوق با وزیر محترم ورزش و جوانان به دلیل حمایت های معنوی و مادی از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش کشور به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین الزامات کار اینجانب در صندوق است که به امید خدا بابرنامه ریزی و هدف گذاری مناسب بتوانیم در راستای سیانت از حقوق این عزیزان اقدامات موثرتری را به مرحله اجرا درآوریم.