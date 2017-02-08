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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

بامداد امروز اتفاق افتاد؛

آتش سوزی در برج ۱۵ طبقه مسکونی در مشهد

آتش سوزی در برج ۱۵ طبقه مسکونی در مشهد

مشهد ـ مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی مشهد از حریق در برج ۱۵ طبقه مسکونی در مشهد خبر داد.

آتشپاد دوم حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و در تشریح جزییات آتش سوزی در برج مسکونی اظهار کرد: حدود ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز (چهارشنبه) آتش سوزی ای در برجی در انتهای بلوار دانش آموز مشهد شامل  ۱۲ طبقه مسکونی و سه طبقه خدماتی گزارش شد.

وی ادامه داد: طی اعلام بروز این حادثه به سامانه تلفنی ۱۲۵، نیروهای آتش نشانی از ایستگاه مربوطه به همراه خودروی نردبان به محل اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی مشهد با بیان اینکه ساکنان این برج پس از اطلاع و دیدن آتش سوزی از مجموعه خارج شده و به خیابان آمده بودند، تصریح کرد: کانون حریق واحد مسکونی ۸۵ متری واقع در طبقه اول این برج مسکونی بود که خوشبختانه به سرعت اطفاء شد. 

وی در ادامه به سرعت مهار آتش و تلاش آتش نشانان در جهت جلوگیری از سرایت به سایر واحدها اشاره کرد و گفت: هنوز علت بروز این حادثه مشخص نیست و در دست بررسی است.

کد مطلب 3900882

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