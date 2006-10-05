مشكل امروز دنيا مديريت بي ايماني و بي تقوايي است

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به شهرستان فيروزكوه ، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در جمع مردم فيروزكوه ويژگي هاي مهم اين شهرستان را فرهنگ ، ادب و ايمان خواند و گفت: به لحاظ علمي و فرهنگي مردم شهرستان فيروزكوه در سطح بسيار بالا و در خدمت پيشرفت ملت ايران بوده و خواهد بود.

وي ماه رمضان را ماه ضيافت الهي خواند و افزود : در اين ماه انسان خود را در معرض بارش خوبي ها و رحمت هاي الهي قرار مي دهد . رمضان ماه ميهماني حكمت ، رحمت، عشق و مهرورزي است.

رئيس جمهور با بيان اينكه عده اي هستند كه محبت خدا را قدر نمي شناسند و رضايت مخلوق را بر رضايت خالق مقدم مي دانند گفت : ملت ما اهل تقوا و پرهيزگاري است و در مسير رضايت الهي قدم برمي دارد و اگر دلهاي ايماني ملت ما نبود چگونه مي توانستيم گردنه هاي سخت انقلاب و صحنه اي آزمايش بسيار سنگين را با سربلندي پشت سر بگذاريم و در مقابل قدرتهاي پوشالي عالم بايستيم و پرچم عزت ملت ايران را به اهتزاز درآوريم.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود دوري برخي از قدرت ها از ايمان به خدا و تقواي الهي را مشكل امروز بشريت خواند و خاطرنشان كرد : مشكل امروز بشريت اين است كه برخي از قدرت ها از ايمان به خدا و مسير انبياء روگردان شده و به هوا و هوس خودشان متكي هستند و مي خواهند جهان را از اين طريق اداره كنند.

وي با تاكيد بر اينكه مشكل امروز دنيا مديريت بي ايماني ، آلوده و بي تقوا است گفت : عده اي قلدر زورگو و خودپرست بر منابع و ذخاير عالم حاكم هستند و زرادخانه هاي تسليحاتي و قواي نظامي را در اختيار گرفته اند و مي خواهند همه معادلات عالم را با زور و قلدري حل كنند.

احمدي نژاد تصريح كرد : به ادبيات و نحوه سخن گفتن آنها بنگريد به محض اينكه يك ملت در مقابل زورگويي آنان مي ايستد تهديد مي كنند و اگر از تهديد نظامي عاجز باشند تحريم اقتصادي مي كنند و متاسفانه بخش عمده اي از جهان امروز گرفتار اين قدرتهاي فاسد و زورگو است.

وي افزود : امروز حاصل چپاول اين قدرتها را در آفريقا ، آمريكاي جنوبي و آسيا مي بينيم. آنها هر روز مردم فلسطين را مي كشند و به اسارت مي برند و وقتي يك جوان فلسطيني فرياد مي زند او را تروريست معرفي مي كنند و در عوض به جنايتكاران صهيونيستي مدال شجاعت مي دهند.

رئيس جمهور با اشاره به تهاجم نظامي به عراق اظهار داشت : آنها با لشگركشي گفتند مي خواهند مردم عراق را از دست صدامي كه خودشان برپا كرده بودند آزاد كنند و ملتهاي منطقه از اين امر خوشحال شدند كه اين قدرتها عاقل شده اند، اما ديديم پس از سقوط صدام آنها با ازدياد نيرو اعلام مي كنند ما مي خواهيم اينجا بمانيم زيرا به نفت عراق احتياج داريم.

احمدي نژاد با بيان اينكه تنها راه نجات اين قدرتها بازگشت به توحيد و عدالت است خاطرنشان كرد : امروز ملت ايران پرچمدار توحيد و عدالت و به لطف خدا شكست ناپذير است.

وي افزود : عده اي فكر مي كنند كه مي توانند با طراحي ها و فتنه انگيزي ها حقوق ملت ايران را پايمال كنند ولي آنها اشتباه مي كنند زيرا اين ملت بيدار و ايستاده است و با قدرت از همه حقوق خود دفاع خواهد كرد.

رئيس جمهور با اشاره به بحث هسته اي گفت : ملت ايران با اتكا به جوانان و ايمان خود در بحث هسته اي ايستاده است. اين ملت اهل تجاوز نيست اما تحميل به خود را نخواهد پذيرفت.

احمدي نژاد افزود : ما اهل مناظره، صلح و تفاهم در چارچوب قانون ، مقررات و عدالت هستيم و مي بينيم برخي از كشورهاي اروپايي براي مذاكره آمده اند اميدواريم كه آنها قدر اين فرصت كه ملت ايران در اختيار آنان براي اصلاح رفتار 27 ساله خود و برگشت از مسير غلط را بدانند زيرا اين نشانه بزرگواري ملت ايران است.

وي با بيان اينكه البته ما از بازگشت برخي از قدرتها به مسير درست مايوس هستيم گفت : آنها كه عراق و فلسطين را به آتش مي كشند بعيد است كه بازگشت به مسير عدالت در ذهنشان باشد و آنها نمي توانند به عدالت فكر كنند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مسئوليت اصلي امروز ما ساختن ايران است گفت : ما بايد دست به دست هم دهيم و ايراني شايسته ملت ايران بسازيم . امروز همه ملت ها نگاهشان به سمت ملت ايران است.

رئيس جمهوردر بخش ديگري از سخنان خود افزايش بودجه عمراني امسال شهرستان فيروزكوه نسبت به سال گذشته را 70 درصد خواند و گفت : سهم جوانان فيروزكوه براي امر اشتغال از تسهيلات ارزان قيمت بانكي 56 ميليارد تومان است.

احمدي نژاد در خاتمه از اختصاص بودجه براي تجهيز بيمارستان، اختصاص بودجه براي گاز رساني به شهرستان فيروزكوه، اختصاص 5 ميليارد تومان تسهيلات براي بازسازي بافت فرسوده شهري، ايجاد مركز دانشگاهي، رفع ممنوعيت حفر چاه براي آبهاي كشاورزي و ساخت دو سالن ورزشي مخصوص دختران و پسران در شهرستان فيروزكوه خبر داد.

رئيس جمهور تا دقايقي ديگر در شهرستان دماوند سخنراني خواهد كرد.