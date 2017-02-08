نتایج سومین آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ ۲۱ آبان ۹۵ پیرو اطلاعیه ۲۰ آذرماه ۹۵ و اطلاعیه های بعدی در تاریخ های ۳، ۵ و ۱۳ بهمن ماه ۹۵ درباره نتایج اولیه ۷ خوشه شغلی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، نتایج نهایی برای این گروه اعلام شد.

بر این اساس شغل محل های رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، بیرجند، تبریز، تربت حیدریه، جیرفت، زابل، زنجان، ساوه، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، گلستان، مراغه، نیشابور، یاسوج و یزد و دانشکده های علوم پزشکی آبادان و لارستان که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام شده است.

سایر رشته شغل محلهای باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.