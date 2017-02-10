دلایل سکوت دو خواننده پاپ/ منتظر اتفاقات خوب باشید

محمد حاتم پور مدیر شرکت فرهنگی هنری «آوای فروهر» و تهیه کننده کنسرت های مازیار فلاحی و سیروان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل دوری و سکوت چند ماهه این دو خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: با توجه به اینکه مازیار فلاحی طی ماه های گذشته به شدت درگیر حضور در فیلم سینمایی «یادم تو رو فراموش» علی عطشانی بود عملا فرصتی برای برگزاری اجرای زنده در تهران نداشت. فلاحی هم در هنگام فیلمبرداری و هم بعد از آن درگیر آلبوم جدیدش بود و ترجیح داد فارغ از برنامه ریزی هایی که برای کنسرت های او در نظر گرفته می شود در سکوت به کار روی آلبوم جدید بپردازد.

وی با تاکید روی این نکته که سکوت مازیار فلاحی موضوع حاشیه ای دیگری ندارد، ادامه داد: فکر می کنم نزدیک به یک سال است که فلاحی روی تولید آلبوم متمرکز است و خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته هم اکنون در مراحل پایانی تولید آلبوم هستیم و اگر تمامی مراحل مربوط به اخذ مجوز طی شود طراحی ما به گونه ای است که یا اواخر اسفند امسال یا فروردین ماه سال آینده شاهد رونمایی آلبوم جدید مازیار فلاحی بعد از آلبوم «ماه هفتم» خواهیم بود. مطمئن باشید با انتشار این آلبوم فعالیت ها و اجراهای زنده این خواننده نیز شکل پر رنگ تری به خود خواهد گرفت و ما هم در تهران و هم در شهرستان ها برنامه های مفصلی را در جهت برگزاری کنسرت ها خواهیم شد.

این تهیه کننده موسیقی درباره حضور کم سیروان خسروی هم بیان کرد: سکوت چندماهه سیروان خسروی هم دقیقا مانند ماجرای گرفتاری های کاری مازیار فلاحی است که تازه ترین اجرای زنده او به دی ماه سال گذشته باز می گردد، اما این دوری هم هیچ دلیل حاشیه ای ندارد و او در این ماه ها تمام تمرکزش را روی آلبوم جدیدش گذاشته که بتواند بعد از مدت طولانی سکوت کاری، آلبوم با کیفیتی را پیش روی مخاطبان بگذارد. پس اطمینان داشته باشید هیچ نکته حاشیه ای دیگری وجود ندارد که بخواهیم از آن به عنوان دلیل سکوت و کم کاری سیروان نام ببریم.

حاتم پورگفت: سیروان خسروی از جمله خوانندگان پرطرفداری است که وقتی در حوزه اجراهای زنده حضور ندارد، شاید خیلی ها تصور کنند مشکل خاصی پیش آمده که دیگر شاهد اجراهای زنده او در تهران نیستیم، اما طرفداران اطمینان داشته باشند که وی این روزها با جدیت روی آلبوم جدیدش کار می کند و من بر این باورم آلبوم جدید سیروان بعد از کسب مجوزهای لازم یکی از بهترین و با کیفیت ترین آثار موسیقایی پاپ سال های اخیر خواهد بود.

مدیر شرکت فرهنگی هنری «آوای فروهر» با اشاره به فعالیت های دیگر این موسسه در حوزه تولید و اجرای کنسرت ها توضیح داد: به تازگی همکاری مان را با بهنام بانی خواننده جوان موسیقی پاپ آغاز کردیم که من به عنوان یک تهیه کننده موسیقی آینده درخشانی را در وی می بینم. او هنرمند جوان و با استعدادی است که با تلاش می تواند خود را به عنوان یکی از خوانندگان جدید موسیقی پاپ به طیف بیشتری از مخاطبان معرفی کند.