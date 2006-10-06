امروز در تاريخ

آتش سوزي در مسجد النبى(ص) :





بنا به نقل سمهودى مورخ عامه‏ در چنين روزي در سال 654 هجرى، و در زمان حكومت معتصم عباسي ، مسجد النبى (صلى الله عليه و آله) و حجرات مقدسه آن دچار آتش سوزى شد، و به قدرى شعله‏هاى آتش دامنه دار شد، كه سقف و ديوارها را فرا گرفته و فرو ريخت. معتصم دستور داد، بنيان مسجد را دوباره به پاى داشت ند.

ولايتعهدى امام رضا(ع) :

بنا به نقل شيخ مفيد در مسار الشيعه‏ در چنين روزي ولايتعهدى حضرت رضا عليه السلام اتفاق افتاد . به گفته مورخين اين عمل از طرف مامون عباسى فقط نقشه اي سياسى براى فرو نشاندن شورش هاي داخلى و بويژه جلوگيرى از خروج و قيام شيعيان ايران (كه در اوائل خلافت مامون گرداننده خلافت او بودند) انجام پذيرفت . برخي از تحليلگران تاريخ اسلام ، دليل ديگرولايتعهدى حضرت امام رضا (ع ) از طرف مامون را ترس وي از قيام اولاد على (ع ) مي دانند .





تعطيلي مدارس اهواز :





درچنين روزي درسال 1359هجري شمسي براي نخستين بارپس ازشروع جنگ تحميلي ، مدارس يك شهربزرگ

كشورمان تعطيل شد . براثرتجاوزناجوانمردانه ارتش رژيم بعثي برخي ازمناطق مسكوني شهراهوازمورد تهاجم قرارگرفت .



روزدامپزشكي :

علم دامپزشكي عليرغم تصور عامه در دنياي كنوني مرتفع كننده بسياري از مشكلات است . بر خي از دانشمندان اين رشته دامپزشكي را علم شناخت بيماري هاي دامي اعم از بيماري هاي مشترك بين انسان وحيوان يا بيماري هاي خاص دام، پيشگيري از بيماري ها وهمچنين علم تغذيه انسان ودام مي دانند . اما بايد گفت وظايف دامپزشك و نقش بر جسته اين حرفه زماني در زندگي امروز رنگ جدي تري به خود مي گيرد كه بتوان حوزه عملكرد آن را در حفظ وحراست بهداشت دامها مورد بررسي قرارداد .





دامپزشك با تامين بهداشت ومبارزه با عوامل تهديد كننده حيات دام، طيور، آبزيان وحشرات مفيد، ضمن انجام اقدامات بهداشتي لازم براي افزايش طول عمرآنها، باتامين سلامتي اين دسته از موجودات كمك مي كند كه بازدهي توليدي وخدماتي آنها بيشتر بشود. يك دامپزشك وظيفه مبارزه بابيش از 400 بيماري مشترك بين انسان وحيوان را نيز دارد. بيماريهايي كه به صورت مستقيم وغير مستقيم به انسان منتقل شده وحيات او را به مخاطره مي اندازد. دامپزشكان همچنين در حفظ محيط زيست نقش بسزايي دارند چرا كه به مبارزه با بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان مي پردازند.





جنگ چهارم اعراب و رژيم صهيونيستي :







درچنين روزي در سال 1973 ميلادي جنگ چهارم ، ميان اعراب ورژيم صهيونيستي معروف به "جنگ رمضان" آغاز شد . در اين روز نيروهاي نظامي دوكشور مصر و سوريه بطور همزمان مستحكم ترين خطوط پدافندي صهيونيستها موسوم به خط بارلو در شرق كانال سوئز و بلندي هاي سوق الجيشي جولان را در هم شكستند. اين عمليات كه براي نخستين بار در تاريخ منازعات اعراب و رژيم صهيونيستي بطور كاملا هماهنگ صورت مي گرفت، روحيه ارتش رژيم صهيونيستي را بشدت متزلزل كرد و نشان داد كه اعراب اگر بخواهند مي توانند بر اين رژيم دست نشانده غلبه كنند. در اين عمليات نظامي نيروهاي نظامي كشور هاي مصر و سوريه در يكي از روز هاي تعطيل رژيم صهيونيستي به نام " يوم كيپور"، به كانال سوئز و بلندي هاي جولان حمله ور شدند . در اين حمله نظاميان مصري توانستند با گذر از از كانال سوئز در قلب نيروهاي رژيم صهيونيستي نفوذ كرده و وارد صحراي سينا شوند . پس از اين حمله غافلگير كننده ، نيروهاي نظامي سوريه و مصر از صحراي سينا عبور كرده وبا حمله به سمت نيروهاي رژيم صهيونيستي ، ضربات مهلكي به اين رژيم وارد آوردند .



توليد نخستين فيلم ناطق :





در چنين روزي در سال 1927 ميلادي نخستين فيلم ناطق به همت برادران وا رنر تهيه و توليد شد . فيلم برادران وارنر در حوزه سينما، انقلابي را بوجود آورد كه پيشتر برادران لومير همين كار را در خلق سينماي صامت انجام داده بودند .





تولد ريچارد ددكايند :

ددكايند رياضيدان بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1831 ميلادي ديده به جهان گشود . طبيعت و مفهوم اعداد نام مهمترين كتاب اوست .



تولد آلبرت جرمياه بوريج :

بوريج سياستمدار و نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1862 ميلادي ديده به جهان گشود . ترقي خواه عنوان مهمترين اثر علمي اوست .



تولد كارول شيمانووسكي :







شيمانووسكي آهنگساز بر جسته اوكرايني در چنين روزي در سال 1882 ميلادي ديده به جهان گشود . استاباتماتر عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد لو كوربوزيه :

كوربوزيه معمار مشهور سويس در چنين روزي در سال 1887 ميلادي متولد شد . وي علاوه بر معماري در رشته هاي نقاشي و طراحي فضاي شهري نيز تخصص داشت . شهرنشيني عنوان مهمترين اثر علمي است .



تولد مارتين لويس گوزمين :

گوزمين نويسنده توانمند مكزيكي در چنين روزي در سال 1887 ميلادي به دنيا آمد . عقاب و مار عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد لي تا چائو :

چائو به همراه مائوتسه تونگ حزب كمونيست را در چين بنا نهاد . وي در چنين روزي در سال 1888 ميلادي متولد شد .



تولد حافظ اسد :





حافظ اسد رييس جمهور فقيد سوريه در چنين روزي در سال 1930 ميلادي به دنيا آمد . حافظ اسد پس از طي تحصيلات مقدماتي وارد دانشكده افسري شد . وي پس از مدتي خدمت در ارتش ، در نيروي هوايي سوريه به در جه ژنرالي رسيد و پس از طي مقاماتي چون وزير دفاع و فرمانده نيروي هوايي ، نخست وزيري و دبيري كل حزب بعث، از ماه مارس 1971 ميلادي پس از انجام كودتايي رييس جمهور سوريه شد . اسد ، سياست آشتي جويانه اي را با اعراب دنبال مي كرد و به دنبال گسترش اتحاد دنياي اسلام و عرب در برابر دشمنان خارجي بود . وي در طول مدت رياست جمهوري خود بار ها از سياست خصمانه رژيم صهيونيستي نسبت به فلسطينيان به شدت انتقاد كرد و جهان اسلام را به مبارزه با اين پديده شوم در منطقه فرا خواند . حافظ اسد ، سياستمداري زيرك و در حفظ كشورش و حتي اعراب قاطع بود.







پس از وي پسرش بشار اسد با اكثريت مطلق آرا رياست جمهوري سوريه را به عهده گرفت .



ترور انور سادات :





انور سادات در چنين روزي در سال 1981 ميلادي به دست خالد اسلامبولي ترور شد .محمد انور سادات در سال 1949 ميلادي با جمال عبد الناصر همراه شد و پس از كودتاي افسران جوان مصري به عنوان سخنگوي انقلاب نخستين اعلاميه فرماندهي را براي خبر نگاران خواند . وي پس از ترقي سريع در مشاغل دولتي ، در سال 1960 به رياست مجمع ملي مصر انتخاب گرديد و در سال 1964 ميلادي معاون رييس جمهور اين كشور شد . او پس از مرگ عبد الناصر به رياست جمهوري مصر رسيد . وي در طول رياست جمهوري خود با امضاي پيمان ننگين كمپ ديويد با مناخيم بگين به نوعي رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و در صدد صلح با اين رژيم بر آمد . اما اين روش او مورد قبول بسياري از مصريان قرار نگرفت .در ششم اكتبر 1981 ميلادي ، هنگاميكه رئيس جمهور مصر در مراسم روز ارتش اين كشور در جايگاه ويژه مشغول سان ديدن از رژه سربازان بود ، ترور شد. شرح ماجرا بدين گونه است كه به هنگام رژه ، دو افسر ، دو درجه دار و دو سرباز از صف رژه روندگان خارج شدند وبا نارنجك و سلاحهاي خودكار به سوي جايگاه انور سادات حمله بردند كه در اين حمله رئيس جمهوري مصر و 9 تن ديگر كشته شدند و گروهي نيز مجروح گرديدند.



