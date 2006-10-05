مكزيك در صدد خريد اورانيوم غني شده از استراليا است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ماركت واچ،" ايان مك فارلين" در يك گفتگوي تلفني با پايگاه خبري "داو جونز" از مكزيك گفت : مكزيكي ها در صدد افزايش توانايي هسته اي خود براي توليد انرژي هستند.

در همين رابطه گفته مي شود كه مك فارلين درنشستي با "فرناندو كانالس كلاريوند" وزير انرژي مكزيك چشم انداز خريد اورانيوم از استراليا را مورد بحث و گفتگو قرار داده است.

مكزيك از امضا كنندگان معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته اي موسوم به ان پي تي است و به همين سبب حق آن را دارد تا بر اساس مفاد اين معاهده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز به ويژه براي توليد انرژي استفاده كند.

براي اين منظور مكزيك همچنين بايد توافق پادمان هاي هسته اي بيشتري را به امضا برساند.

مك فارلين از تصويب احتمالي اين توافق در ماههاي آتي خبر داد كه به گفته وي اين روند به استراليا اجازه مي دهد تا به مدت سه سال به مكزيك اورانيوم صادر كند.

اين وزير استراليايي با اعلام اينكه كشورش تنها به كشورهايي كه ان پي تي را امضا كرده اند، اورانيوم صادر مي كند،اظهار داشت كه اگر مكزيك پادمانهاي بيشتر را تصويب كند، آنگاه كانبرا مي تواند به طور مستقيم به آنها اورانيوم بفروشد يا اجازه دهد اورانيوم غني شده به آنها داده شود.