ليست نهايي تيم هاي اعزامي به دوحه 25 مهرماه اعلام مي شود ؛ حضورقطعي 25 رشته و مشروط 3 رشته در نشست ستاد بازيها

به گزارش خبرنگارمهر، ليست نهايي رشته ها و نفرات اعزامي به بازيهاي آسيايي دوحه قطر درجلسه مشترك مسئولان كميته ملي المپيك با رئيس سازمان تربيت بدني مشخص خواهد شد.



درآخرين نشست ستاد بازيهاي دوحه قطربا مهندس علي آبادي حضور25 رشته قطعي و 3 رشته بصورت مشروط دربازيهاي آسيايي به تصويب رسيد.



اين درحالي است كه ازبين سه رشته مشروط تنها رشته هاي سپك تاكرا و سواركاري مجوزحضور دربازيهاي آسيايي را دريافت كردند و نام رشته واليبال ساحلي از ليست تيم هاي اعزامي حذف شده است. علاوه براين تيم اعزام تيم شيرجه نيز با توجه به ركوردهاي ورودي ورزشكاران اين رشته منتفي شده است .



دربخش بانوان نيز وضعيت تيمها به شكل كامل مشخص نشده اما حضورتيمهاي شش رشته شطرنج، تيراندازي، كاراته، ووشو ، تكواندو و دووميداني در اين مسابقات قطعي شده است.

پيش بيني مي شود تيم هاي فوتبال، جودو، كاراته، ژيمناستيك، تكواندو، كشتي آزاد و فرنگي، ووشو، دووميداني، وزنه برداري، پرورش اندام، واليبال، دوچرخه سواري، بوكس، بسكتبال، هندبال، شمشيربازي ، شطرنج ، واترپلو، قايقراني، ژيمناستيك ، تيراندازي ، شنا، سپك تاكرا و سواركاري جزو رشته هاي قطعي اعزامي به بازيهاي آسيايي دوحه قطر خواهند بود. درمجموع از ميان 1016 ورزشكاري كه هم اكنون در رشته هاي مختلف در اردو به سرمي برند 230 تا 240 ورزشكاربه پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي قطراعزام مي شوند.