مسابقات بین المللی کشتی جام شهید هاشمی نژاد آغاز شد

محمد جعفری رئیس هیئت کشتی بهشهر صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات از ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه و به مدت دو روز در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمنماه در سالن شهید هاشمی نژاد برگزار می شودو در روز اول ۱۷۱ کشتیگیر باهم رقابت میکنند.
شهرام جعفری افزود: حضور چهار تیم خارجی ارمنستان، داغستان، گرجستان و آرژانتین و ۱۸ تیم داخلی برای این مسابقات بیانگر سطح بالای این مسابقات است.
وی تصریح کرد: پایان وزنکشی چهار وزن اول جام چهاردهم انجامشده و در روز اول در وزن ۵۰ کیلوگرم ۲۵ نفر، در وزن ۶۰ کیلوگرم ۵۳ نفر، در وزن ۷۴ کیلوگرم ۶۸ نفر، در وزن ۹۶ کیلوگرم ۲۶ نفر و درمجموع ۱۷۱ نفر برای رقابت به روی تشک میروند.
این مسئول گفت: این مسابقات بر روی سه تشک برگزار و ۴۰ داور برتر کشوری این مسابقات را قضاوت میکنند.
جعفری، برآورد هزینه برگزاری این مسابقات را ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: سال گذشته این مسابقات با هزینه ۱۹۰ میلیون تومان برگزار شد.
رییس هیئت کشتی بهشهر در مورد جوایز این دوره از مسابقات گفت: جوایز نفرات اول تا سوم برای تیمهای خارجی به ترتیب ۵۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ دلار در نظر گرفتهشده است که معادل این مبلغ هم به تیمهای داخلی اهدا میشود.
چهاردهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر، روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن در سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر در حال برگزاری است.
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