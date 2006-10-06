نتايج مثبت آموزش پزشكي نبايد ناديده گرفته شود / زمان براي انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت مناسب نيست

دكتر "عبدالله فرهادي نسب" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص طرح انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي افزود: با تجربه اي كه در اين چند سال وجود داشته است به صلاح كشور نيست كه اين انتزاع صورت گيرد. آموزش پزشكي آموزشي نيست كه صرفاً در محيط كلاس و دانشگاه انجام گيرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان گفت: البته از نظر اعتباراتي كه در بخش آموزش كشور ممكن است وجود داشته باشد و افزايش توجه رئيس دانشگاه به بخش آموزش و پژوهش شايد بهتر باشد كه زماني اين انتقال صورت گيرد. اما اين انتقال در شرايط فعلي به نفع سلامت جامعه نيست.

وي ياد آور شد: مي توان به شكل بهتري براي اين امر برنامه ريزي كرد اما مردم در بخش خدمات بهداشتي و درماني از ناحيه اين اقدام ضربه مي بينند.