  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان در گفتگو با مهر:

نتايج مثبت آموزش پزشكي نبايد ناديده گرفته شود / زمان براي انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت مناسب نيست

نتايج مثبت آموزش پزشكي نبايد ناديده گرفته شود / زمان براي انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت مناسب نيست

دكتر فرهادي نسب گفت: ادغام آموزش پزشكي و نظام ارائه خدمات نتايج مثبتي در اين سال ها داشته كه نبايد آن را ناديده گرفت.

دكتر "عبدالله فرهادي نسب" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص طرح انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي افزود: با تجربه اي كه در اين چند سال وجود داشته است به صلاح كشور نيست كه اين انتزاع صورت گيرد. آموزش پزشكي آموزشي نيست كه صرفاً در محيط كلاس و دانشگاه انجام گيرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان گفت: البته از نظر اعتباراتي كه در بخش آموزش كشور ممكن است وجود داشته باشد و افزايش توجه رئيس دانشگاه به بخش آموزش و پژوهش شايد بهتر باشد كه زماني اين انتقال صورت گيرد. اما اين انتقال در شرايط فعلي به نفع سلامت جامعه نيست.

وي ياد آور شد: مي توان به شكل بهتري براي اين امر برنامه ريزي كرد اما مردم در بخش خدمات بهداشتي و درماني از ناحيه اين اقدام ضربه مي بينند.

کد مطلب 390099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها