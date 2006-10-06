مشكل نهاد كتابخانه هاي عمومي در لايحه متمم بودجه حل مي شود

رضا آشتياني عراقي عضو كميسيون فرهنگي مجلس و هيئت امناي نهاد كتابخانه هاي عمومي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با اعلام اين مطلب افزود : كميسيون فرهنگي اميدوار است كه در لايحه متمم بودجه 1385 رقمي را براي نهاد كتابخانه هاي عمومي درنظر گرفته شود تا نگراني ها در مورد بودجه اين نهاد بر طرف شود .

وي افزود : اگر شهرداري هاي شهر كوچك و كم در آمد كشور هم رقمي حتي كمتر از نيم درصد از درآمد خود را كه بر اساس قانون موظف به پرداخت آن به شهرداري ها هستند ، بپردازند همه مشكلات اين نهاد حل مي شود .

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : قانون استقلال كتابخانه هاي عمومي كه در مجلس ششم به تصويب شد تصريح مي كند كه نيم درصد از درآمد ساليانه شهرداري ها به كتابخانه هاي عمومي اختصاص يابد كه اگر اين مصوبه اجراي شود مشكل اين نهاد به طور كامل حل خواهد شد .

وي تصريح كرد : بايد قانون در زمينه نهاد كتابخانه هاي عمومي اجرا شود و مسئولين به اين نتيجه برسند كه كار فرهنگي بايد متولي مشخصي داشته باشد و سپردن مسئوليت كتابخانه هاي عمومي به يك نهاد موجب رشد و رونق آن مي شود .

رضا آشتياني عراقي خاطرنشان كرد : اگر درآمد نهادكتابخانه هاي عمومي از بودجه شهرداري ها محقق نشود مشكلات زيادي براي اين نهاد به وجود خواهد آمد كه بايد با همفكري و مشورت براي آن راه حلي پيدا كرد .