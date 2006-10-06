دو دقيقه مهلت براي تبليغات / جايگاه رفيع مطبوعات در تكان دادن دنيا! / 9 هزار روز انتظار براي صدور مجوز / برخيز!

خبرنگار سياسي "مهر" حاشيه هاي زير را از مراسم انتخاب نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت كه عصر روز پنجشنبه برگزار شد- نگاشته است :

- اين مراسم از ساعت 14 بعدازظهر در تالار وحدت آغاز شد.

- قبل از آغاز راي گيري به مديران مسئولي كه خود را نامزد كرده بودند، يك فرصت دو دقيقه اي براي معرفي و تبليغ داده شد.

- سيد نادر ادبي، مديرمسئول هفته نامه اقتصادي" اقتصاد و مردم" "انتخاب شدنش به عنوان بهترين نشريه اقتصادي در جشنواره مطبوعات" و حضور مديران مسئول جوان با انديشه هاي نو در هيات نظارت را انگيزه كانديداتوري خود ذكر كرد.

حسين انتظامي، مدير مسئول نشريات همشهري كه براي بار دوم، نماينده مديران مسئول مطبوعات شد

- حسين انتظامي، مدير مسئول نشريات همشهري كه در دوره فعلي هم نماينده مديران مسئول بود" به روز رساندن درخواست تغيير وضعيت نشريه" را يكي از دستاوردهاي اقدامات خود توصيف كرد و گفت : ارتباط نماينده مديران مسئول مطبوعات با مطبوعاتي ها اينك به صورت يك "نهاد" درآمده است و دفتري به همين منظور در معاونت مطبوعاتي تشكيل شده است. انتظامي قول داد اگر دوباره انتخاب شود،" مباحث حقوقي مطبوعات" را پيگيري كند.

- "ايرانمش" يكي ديگر از نامزدها راه اندازي "دو دانشگاه" در محروم ترين نقاط كشور را از جمله افتخارات خود دانست و گفت از سال 1340 خبرنگار بوده است، وي كه مديرمسئول يك نشريه تخصصي در مورد "بسته بندي " است، اظهار داشت: اقتصاد اين مملكت فقط نيازش به بسته بندي است، براي حضور در تجارت جهاني بايد صنعت بسته بندي ايران متحول شود.

- "بگلري" خود را به عنوان جوان ترين نامزد معرفي كرد و تاكيد كرد كه نماينده مديران مسئول نبايد موضع گيري سياسي و جناحي داشته باشد.

- "سونيا پوريامين"، مديرمسئول دنياي زنان و مجري چهره آشناي تلويزيون، آشنايي با مشكلات مطبوعات دولتي و بخش خصوصي را ، توانمندي خود ذكر كرد و قول داد اگر انتخاب شود بين قانون اساسي و قانون مطبوعات آشتي و تلطيف برقرار كند.

- مدير يك روزنامه محلي آذربايجان وقتي پشت تريبون آمد، با شور و حرارت از "مطبوعاتي بودن خود ، پدر و پدربزرگش" و آغاز كار مطبوعاتي از 15 سالگي سخن گفت ولي اعلام كرد كه انصراف مي دهد. چون افرادي كه از او بهتر باشند، وجود دارند.

- اصغر جمالي فر، مدير مسئول نشريه والفجر-كه از سال 1359 در نمازجمعه تهران پخش مي شود- در نطق دو دقيقه اي خود گفت : شهروندي در ايران طبقه بندي شده است، چون من براي گرفتن مجوز از سال 59 تا 84 يعني 9 هزار روز، در انتظار بودم . ولي محسن ميردامادي رئيس فراكسيون مشاركت، همان سال 79 كه تقاضاي مجوز كرد بلافاصله مجوز روزنامه "نوروز" را گرفت.

مصطفي كواكبيان، مدير مسئول مردم سالاري كه بعد از انتظامي 73 راي آورد و دوم شد

- سخنان جمالي فرد كه از وقت قانوني خود فراتر رفته بود با اعتراض كواكبيان قطع شد.

- يك مديرمسئول خوش ذوق به نام "محمد حسن سالمي" به عنوان نطق تبليغاتي يك شعر را قرائت كرد كه در بخشي از آن آمده بود : " اگر به سالمي نظر داري، به احترام من پير خوش سخن، برخيز!" سالمي گفت كه 50 جلد كتاب نوشته است و دوبار به دانشگاه راه يافته است و مي داند چگونه از حقوق مطبوعات دفاع كند.

- "محمد رضا شهروي" يكي از نامزدها گفت كه ترجمه قرآن را به سه زبان"انگليسي، فرانسه و فارسي" مي داند و در دانشگاه آزاد هم تدريس مي كند. وي سياسي بودن منصب نمايندگي مديران مسئول مطبوعات را يك آفت ناميد.

- مصطفي كواكبيان، مدير مسئول روزنامه مردمسالاري و دبيركل اين حزب در نطق انتخاباتي خود، "17 سال سابقه مديرمسئولي و دبيري انجمن روزنامه هاي غيردولتي " را از جمله ويژگي هاي خود توصيف كرد و گفت: دوستان دولتي به اندازه كافي در هيات نظارت هستند، از 7 نفر عضو هيات نظارت، 6 نفر دولتي هستند، حوزه علميه 1 نماينده دارد و مديران مسئول مطبوعات كه 1700 نفر هستند هم يك نماينده. اين بي عدالتي است و اين قانون بايد عوض شود.

- مدير مسول يك نشريه محلي وقتي خواست براي "جايگاه رفيع مطبوعات" مثالي بياورد، گفت: همين بس كه وقتي يك نشريه عليه مسئولي چيزي مي نويسد، دنيا تكان مي خورد و همه عليه او بسيج مي شوند!

- مسعود تهرانچي ، مسن ترين مدير مسئول مطبوعات كشور در معرفي خود گفت : من 24 طرح كلان ملي از جمله " طرح بهشت زهرا و بيمارستان قلب" را اجرا كردم و پروژه تله كابين تهران به شمال" را هم در دستور كار دارم. قصدم اين نيست كه به من راي دهيد بلكه انتظار دارم در اجراي پروژه تله كابين تهران كمكم كنيد!

- تهرانچي گفت : مجوز يك شبكه تلويزيوني هم گرفته ام كه برنامه هاي آن از هات برد پخش مي شود، بعد از پايان اين مراسم، خبرنگار واحد مركزي خبر، مصاحبه مفصلي با او در مورد اين شبكه تلويزيوني انجام داد.

- مختار پور، معاون وزير ارشاد شخصا آراء را قرائت مي كرد و جوان ترين و مسن ترين مديران مسئول مطبوعات بر شمارش آراء نظارت مي كردند.

- بعد از پايان راي گيري، مختار پورخطاب به كواكبيان گفت : اعتراضي كه نداريد؟ كه وي پاسخ داد: به اين راي گيري اعتراض ندارم . ولي به نحوه اطلاع رساني براي اين جلسه اعتراض دارم، چون خيلي از مديران مسئول در شهرستان بودند و به خاطر ماه رمضان نتوانستند كه به جلسه بيايند.

- حضار جلسه بنا به اعلام مجري مراسم: 204 نفر بودند.

- خانم پوريامين، تنها نامزد خانم اين انتخابات، 7 راي آورد.

- رقابت اصلي بين انتظامي و كواكبيان بود كه نهايتا حسين انتظامي ، مدير مسئول نشريات همشهري با 89 راي در برابر 73 راي كواكبيان، به عنوان نماينده مديران مسئول مطبوعات انتخاب شد.

- بگلري، جوان ترين نامزد اين انتخابات 17 راي آورد و سوم شد.

- محمدرضا خاتمي، محمدعلي ابطحي، سيد هادي خامنه اي از جمله مديران مسئول نشريات جريان اصلاحات بودند كه همگي به كواكبيان راي دادند.

- به گزارش مهر جوان ترين مديرمسئول مطبوعات كشور متولد 1355 و مسن ترين آنها متولد 1318 بود.